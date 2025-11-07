NSND Quế Trân ôn kỷ niệm cùng nhận giải Mai Vàng năm 18 tuổi với NSND Thanh Tòng 07/11/2025 14:40

(PLO)- NSND Quế Trân xúc động khi nhớ lại lúc nhận giải Mai Vàng cùng ba - NSND Thanh Tòng và tự hào về ba trong việc nghiên cứu, Việt hóa cải lương tuồng cổ.

Sáng 7-11, Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025".

Phát biểu chương trình, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết trải qua ba thập kỷ, Giải Mai Vàng không chỉ tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến mà còn mở rộng sứ mệnh của mình qua hai hợp phần giàu ý nghĩa: “Mai Vàng nhân ái” và “Mai Vàng tri ân” tôn vinh những thế hệ văn nghệ sĩ, những nhà trí thức, cách mạng lão thành, đội ngũ y bác sĩ, nhà giáo đã dành cả cuộc đời cống hiến cho đất nước.

Các nghệ sĩ giao lưu tại chương trình. Ảnh: V. HÀ

Tại chương trình, diễn viên Lý Hùng, NSƯT Kim Tử Long, NSND Quế Trân,... đã có những chia sẻ về giải thưởng mình từng đạt được cũng như góp ý cho giải thưởng.

Nên tách riêng hạng mục kịch nói và cải lương

Diễn viên Lý Hùng cho biết mình nhận giải Mai Vàng với vai diễn vua Quang Trung trong phim Tây Sơn hào kiệt.

Diễn viên Lý Hùng đóng góp 30 triệu đồng cho chương trình Mai vàng nhân ái sáng 7-11

"Vai diễn mang lại cho tôi những cảm xúc khó quên. Khi nhận giải Mai Vàng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giải thưởng này không chỉ là của riêng tôi mà còn là thành quả của cả một tập thể đã đồng hành cùng tôi.

Và tôi tin rằng giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực cá nhân, mà còn là tình cảm yêu mến của khán giả dành cho nghệ sĩ.

Giải Mai Vàng đã đồng hành cùng các nghệ sĩ suốt hơn 30 năm qua, và tôi hy vọng giải thưởng sẽ tiếp tục phát triển, mở ra cơ hội cho những tài năng trẻ, đồng thời ghi nhận những cống hiến đáng trân trọng cho nền nghệ thuật nước nhà" – diễn viên Lý Hùng chia sẻ.

NSƯT Kim Tử Long chia sẻ

NSƯT Kim Tử Long cho rằng Giải Mai Vàng là một giải thưởng uy tín mà mọi nghệ sĩ đều mong muốn có được.

Tuy nhiên, anh đề xuất trong tương lai, giải thưởng nên phân thành hai hạng mục riêng cho sân khấu kịch và cải lương, vì đặc thù của mỗi loại hình nghệ thuật khác nhau. Đồng thời, anh cũng mong muốn các diễn viên phụ và những người đứng sau ánh đèn sân khấu được công nhận, vì họ cũng đóng góp không kém phần quan trọng.

NSND Quế Trân - Mai vàng là bước ngoặt trong sự nghiệp

Còn với NSND Quế Trân, giải Mai Vàng là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự xúc động khi nhận giải thưởng này cùng ba – cố NSND Thanh Tòng khi đó bản thân chỉ mới 18 tuổi, chỉ sau khi đoạt giải Trần Hữu Trang không lâu.

Theo đó, NSND Quế Trân đã vinh dự đoạt giải thưởng Mai Vàng năm 1999 với vai Nga trong vở Khúc Ly Hương (tác giả: NSƯT Thanh Kim Huệ, đạo diễn: Minh Hải). Còn cố NSND Thanh Tòng, lúc đó là NSƯT, nhận giải Đạo diễn sân khấu với chương trình “Từ Hát Bội đến Cải lương Tuồng cổ".

"Lúc đó tôi còn rất trẻ, rất non nớt. Khi bước ra sân khấu tại công viên Đầm Sen trước hàng nghìn khán giả, tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi diễn trích đoạn Công Chúa Phi Long, và với tất cả niềm đam mê. Giải thưởng này không chỉ giúp tôi mà còn giúp nhiều nghệ sĩ khác khẳng định được giá trị bản thân trong nghề" – NSND Quế Trân kể.

NSND Quế Trân cũng chia sẻ niềm vui khi phối hợp cùng sân khấu Đại Việt phục dựng các vở cải lương gắn liền với đoàn Minh Tơ trong thời gian qua.

Nữ nghệ sĩ tự hào về nỗ lực của cha mình, NSND Thanh Tòng, trong việc nghiên cứu và Việt hóa cải lương tuồng cổ, tạo nên một nghệ thuật thuần Việt.

Năm nay kỷ niệm 100 năm gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ, NSND Quế Trân cảm thấy may mắn khi được học hỏi từ các thế hệ đi trước và mang đến sự sáng tạo mới trong các vở diễn, với hy vọng sẽ tiếp tục hành trình này trong tương lai.

"Tôi xem việc hoạt động nghệ thuật không chỉ là công việc mà là sứ mệnh nối tiếp gia tộc và sự nghiệp của ba. Mỗi khi có cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức, đặc biệt là mong muốn giúp cải lương đến gần hơn với các bạn trẻ ngày nay" – NSND Quế Trân nói.

