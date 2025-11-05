Ca sĩ Tùng Dương: 'Chấn chỉnh nghệ sĩ lệch chuẩn văn hoá là cần thiết' 05/11/2025 20:57

Trong khuôn khổ buổi ra mắt album The voice – Timeless dưới định dạng đĩa than vào chiều 5-11, ca sĩ Tùng Dương đã dành thời gian chia sẻ với báo chí liên quan đến việc đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2025 tại TP.HCM vừa qua cũng như việc “chấn chỉnh nghệ sĩ lệch chuẩn văn hoá” được đông đảo công chúng ủng hộ.

Cần tuân thủ quy tắc chung của xã hội

Trả lời câu hỏi của PLO về việc “chấn chỉnh nghệ sĩ lệch chuẩn văn hoá” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM đề nghị và Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) yêu cầu xử lý nghiêm, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ sự ủng hộ.

"Tôi nghĩ rằng khi nhà nước đã ban hành các quy định, thì tất cả chúng ta – kể cả nghệ sĩ – đều là công dân bình thường và cần tuân thủ. Các nghệ sĩ cũng phải tuân thủ những nguyên tắc chung của xã hội.

Điều quan trọng là chúng ta phải hướng đến những giá trị tích cực trong nghệ thuật, từ ngôn từ, ca từ cho đến nội dung. Những thông điệp nghệ thuật lan tỏa cho cộng đồng phải đẹp đẽ và mang tính xây dựng" - nam ca sĩ nói.

Ca sĩ Tùng Dương cũng hiểu rằng các bạn trẻ, đặc biệt là trong âm nhạc, đôi khi có những sáng tác rất "bụi bặm", thậm chí có phần thách thức, nhưng đó cũng là một phần của tuổi trẻ.

"Ai cũng từng có những lúc nông nổi, muốn thử thách bản thân, muốn phá vỡ giới hạn. Đó chính là lý do có những bài hát mang phong cách táo bạo, đôi khi có ca từ mà sau này bị chỉ trích.

Tôi hoàn toàn thông cảm vì mình cũng từng trải qua những cảm xúc như vậy. Ngày xưa, tôi cũng từng có những ca từ mà sau này nhìn lại, có thể quá "lớn lao", nhưng đó là sự thể hiện sự "ngông cuồng" của tuổi trẻ" – ca sĩ Tùng Dương nói.

Ca sĩ Tùng Dương thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật chính luận. Ảnh: NSCC

"Sự thay đổi xã hội sẽ quyết định những giới hạn nhất định. Nếu chúng ta quá táo bạo và ngông cuồng, dễ dàng bị đánh giá là 'dễ dãi' hơn.

Vì vậy, việc ban hành những quy định, chấn chỉnh nghệ sĩ lệch chuẩn văn hoá là cần thiết, để chúng ta không đi quá xa và có thể kiểm soát được những thông điệp mình truyền tải

Điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để những sản phẩm nghệ thuật vừa giữ được tính sáng tạo, vừa truyền tải được những thông điệp tích cực đến cộng đồng" – nam ca sĩ bày tỏ.

'Dặn mình không ngừng cố gắng'

Về việc đạt HCV tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2025, có ý kiến cho rằng ca sĩ Tùng Dương đang "gom huy chương" để chuẩn bị cho danh hiệu NSƯT. Trước ý kiến này, ca sĩ Tùng Dương nhanh chóng phủ nhận

Theo ca sĩ Tùng Dương, năm ngoái, nhạc sĩ Giáng Son có khuyên anh nên tham gia Hội Nhạc sĩ Việt Nam để cùng sinh hoạt, giao lưu, và nam ca sĩ đã nhận lời. Việc nam ca sĩ tham gia Liên hoan âm nhạc năm nay là được Hội nhạc sĩ cử đi.

"Việc được hội cử đi tham gia liên hoan thì với tôi, đó là niềm vinh dự. Còn chuyện gom huy chương để chuẩn bị danh hiệu thì tôi chưa nghĩ tới.

Tôi nghĩ việc mình thắng được HCV là sự ghi nhận công nhận của mọi người. Tuy nhiên không vì thế mà "ỷ lại". Tôi luôn dặn mình không được ngủ quên trên chiến thắng. Có danh hiệu rồi, nhưng nếu không tiếp tục sáng tạo và cống hiến thì khán giả sẽ quên ngay" - ca sĩ Tùng Dương nói .