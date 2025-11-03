Ca sĩ Tùng Dương, NSƯT Tố Nga... đoạt HCV tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 03/11/2025 11:22

Sau 5 ngày diễn ra (từ 29-10 đến 2-11), Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 với chủ đề Âm nhạc hội tụ và lan tỏa đã chính thức khép lại với lễ bế mạc tại Nhà hát TP.HCM vào tối 2-11.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy và NSND Nguyễn Quang Vinh trao huy chương vàng cho các nghệ sĩ tham gia liên hoan.

Cùng với lễ bế mạc là buổi Hòa nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.

Các nhạc sĩ Việt Nam - Trung Quốc chụp lưu niệm.

Đến dự có ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng vụ văn hóa văn nghệ ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và các giáo sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc)….

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM. Liên hoan quy tụ hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 38 chi hội thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bối cảnh là TP.HCM vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngày 31-10, TP.HCM được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo trên lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2025 thành công tốt đẹp với hơn 600 nghệ sĩ, nhạc sĩ biểu diễn trong vòng 5 ngày đầy bùng nổ tại nhà hát quân đội phía Nam.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cũng cho rằng đây là dịp để các nhạc sĩ cùng hội tụ, giao lưu và nhìn lại chặng đường sáng tạo của mình cũng như cơ hội để cùng học hỏi, trao đổi, tìm ra hướng đi mới cho âm nhạc Việt Nam.

NSND Quang Vinh, Giám đốc trung tâm âm nhạc trẻ Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tổng kết, NSND Quang Vinh, Giám đốc trung tâm âm nhạc trẻ Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm nay quy tụ gần 200 tác phẩm – những ca khúc, bản nhạc được sáng tạo từ sự kết hợp giữa các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ đến từ nhiều chi hội, đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên cả nước. Qua bảy buổi biểu diễn, liên hoan đã mang đến một bức tranh âm nhạc đa sắc, sinh động và giàu cảm xúc.

Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng dòng chảy âm nhạc của liên hoan vẫn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.

Năm 2025 – năm của nhiều sự kiện chính trị và đổi thay xã hội – cũng được phản ánh đậm nét trong các tác phẩm dự thi. Nhiều ca khúc mang hơi thở thời đại, thể hiện sự sáng tạo, mạnh dạn đổi mới, song cũng còn những tác phẩm thiên về tính cổ động, chưa thật sự cân bằng giữa nội dung và âm nhạc.

Mỗi tác phẩm đều mang một sứ mệnh riêng và phát huy giá trị khi được đặt đúng vị trí của nó. Tất cả các tác phẩm dự thi đều thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc và sáng tạo, xứng đáng được trân trọng.

Trao HCV cho các nhạc sĩ.

Huy chương vàng trong Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 được trao cho các ca sĩ, nghệ sĩ: Tùng Dương (tiết mục Khát vọng vươn mình); Diệu Thảo (Gửi về Phương Nam); Nguyễn Thị Ngọc Hà (Bồng lai); NSƯT Tố Nga (Bát giác Nhân Tâm); Y Garia Ênuôl (Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk); Trần Hoàng Oanh (Cung cầm, độc tấu đàn nguyệt); Dương Đức (Lũng Lô - Bản hùng ca biên giới); Nguyễn Thị Thu Thủy (Sóng ngầm), Trần Hồng Nhung (Cảm ơn mẹ)...

Giải đặc biệt về Biểu diễn ấn tượng được trao cho nghệ sĩ Khánh Ly và Giải Ca sĩ triển vọng được trao cho ca sĩ Trần Gia Hưng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải B và huy chương bạc cho nhiều nghệ sĩ tham gia liên hoan.