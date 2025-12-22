Bản tin tối 22-12: Lộ kịch bản 'giả chết' để trục lợi bảo hiểm; Bắt nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở Vĩnh Long
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai mẹ con là Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi), đều ngụ ở Thanh Hóa để điều tra hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Sáng 7-6-2020, Thu uống thuốc ngủ, tự gây thương tích nhẹ ở mặt, mũi rồi lên giường nằm bất động. Sau đó, gia đình thông báo với chính quyền và họ hàng rằng Thu chết do đột tử, đồng thời tiến hành khâm liệm, tổ chức tang lễ diễn ra nhanh chóng, kín kẽ, chỉ những người trong “kịch bản” biết sự thật.