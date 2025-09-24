NSƯT Bảo Quốc: 'Giải Mai Vàng tạo động lực để anh em nghệ sĩ làm nghề' 24/09/2025 17:08

(PLO)- NSƯT Bảo Quốc, Diệp Bảo Ngọc, nhóm DTAP cùng nhiều nghệ sĩ nhận định rằng Giải Mai Vàng không chỉ là giải thưởng, mà còn là động lực và cầu nối cho giới văn nghệ sĩ.

Sáng 24-9, Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, kỷ niệm 6 năm chương trình Mai vàng nhân ái và Mai vàng tri ân.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cùng các nghệ sĩ tham dự sự kiện khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban tổ chức (BTC) Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, cho biết qua 30 mùa giải, Giải Mai Vàng đã khẳng định được vị thế là một giải thưởng văn hóa - nghệ thuật uy tín.

"Bước vào mùa giải thứ 31, Giải Mai Vàng tiếp tục có nhiều đổi mới. Năm nay, BTC thực hiện 4 talkshow chuyên đề... Song song đó, BTC cũng mở rộng một số hạng mục, nâng tổng số lên 16 hạng mục giải thưởng, nhằm đáp ứng thị hiếu bạn đọc” - ông Liêm thông tin.

Năm nay, Giải Mai Vàng sẽ tách riêng hạng mục “Ca khúc” và “MV được yêu thích nhất” để đánh giá công bằng hơn. Đồng thời, khôi phục hạng mục “Nhóm nhạc được ưa thích nhất”, bổ sung hạng mục mới dành cho các vở diễn, chương trình chính luận có giá trị tư tưởng và tinh thần dân tộc.

Năm 2025 cũng đánh dấu 6 năm đồng hành của hai chương trình song hành cùng Giải Mai Vàng: Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân.

Là một trong những nghệ sĩ nhận giải Mai vàng nhân ái, NSƯT Ngọc Khanh bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được giải thưởng này. Nữ nghệ sĩ cũng là cầu nối cho nhiều nghệ sĩ khác đến được với giải thưởng, đặc biệt là trong giai đoạn COVID-19.

NSƯT Ngọc Khanh phát biểu tại chương trình.

"Nhiều nghệ sĩ đã được giúp đỡ, trao niềm tin để tiếp tục theo đuổi với nghề. Những tình cảm sâu sắc ấy chúng tôi không bao giờ quên" - NSƯT Ngọc Khanh bày tỏ.

NSƯT Ngọc Khanh cũng là người thầy dạy vũ đạo cho Phương Mỹ Chi trong những sản phẩm nghệ thuật gần đây, đặc biệt là tiết mục "Hề" trong chương trình Em xinh say hi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh cho biết bản thân đã có hơn 20 ca khúc sáng tác theo chủ đề về Bác Hồ. Bài hát đầu tiên về Bác được viết cách đây 40 năm mang tên “Như vẫn nghe tiếng Bác” khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra.

"Dù nghỉ hưu rồi nhưng tôi nghĩ mình rằng cần có trách nhiệm làm sao để thế hệ trẻ luôn nghĩ đến Bác, kính yêu Bác, viết về Bác với niềm tin sáng mãi" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh thổ lộ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh chia sẻ tại chương trình.

Trong 6 năm qua, gần 900 văn nghệ sĩ ở 27 tỉnh, thành đã được hỗ trợ kịp thời. Từ tháng 1-2020, chương trình “Mai Vàng nhân ái” lan tỏa tinh thần nhân văn giữa báo chí, bạn đọc và nghệ sĩ, nhất là trong dịch COVID-19. Đến tháng 6-2023, chương trình “Mai Vàng tri ân” ra đời nhằm tôn vinh những người cống hiến trọn đời cho đất nước.

Là một trong những nghệ sĩ thế hệ đầu tiên được vinh danh 3 lần tại giải thưởng này, NSƯT Bảo Quốc nhận định: "Giải Mai Vàng đã tạo động lực cho anh em nghệ sĩ làm nghề. Với tôi, Mai Vàng không chỉ là giải thưởng nghệ thuật mà còn là chiếc cầu nối nghĩa tình giữa nghệ sĩ và công chúng”.

NSƯT Bảo Quốc chia sẻ.

Cạnh đó, NSƯT Bảo Quốc còn chia sẻ kỷ niệm nhận bảng tượng trưng 1 tỉ đồng để tạo quỹ ban đầu cho chương trình “Mai Vàng nhân ái” vào năm 2020. Nam nghệ sĩ mong muốn Giải Mai Vàng sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để các thế hệ nghệ sĩ trẻ cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Tại sự kiện, diễn viên Nhật Kim Anh đã ủng hộ Ban tổ chức 50 triệu đồng để gửi vào quỹ nhân ái và tri ân.

Các thành viên nhóm DTAP chia sẻ tại chương trình.

Từng đoạt Giải Mai Vàng với ca khúc "Để Mị nói cho mà nghe", nhóm nhạc DTAP bày tỏ: "Đây là động lực lớn để chúng tôi tin tưởng vào hành trình làm âm nhạc về văn hóa, tin tưởng câu chuyện kết nối anh chị em nghệ sĩ yêu thương".