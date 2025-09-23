NSƯT Hoài Linh chạy marathon ngoài đường ruộng trong 'Chị ngã em nâng' 23/09/2025 10:20

(PLO)- Bên cạnh vai diễn khác biệt nhất của Lê Khánh, trong Chị ngã em nâng , NSƯT Hoài Linh chạy marathon 2km ngoài đường ruộng là phân cảnh khó quên.

Nhà sản xuất (NSX) dự án điện ảnh Chị ngã em nâng (đạo diễn Vũ Thành Vinh) vừa công bố bộ poster character của các nhân vật chính và tuyến nhân vật phụ.

Vai khác biệt nhất của Lê Khánh

Chị ngã em nâng khai thác góc nhìn của một cặp chị em Hai Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) mồ côi cha mẹ từ sớm.

Poster nhân vật Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn)

Câu chuyện đặt trong bối cảnh của đô thị hiện đại, nơi Hai Thương phải chật vật mưu sinh và cùng lúc gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em trai. Hai Thương gồng gánh nuôi em, yêu thương đến mức kiểm soát, buộc em trai phải sống theo ý mình.

Với khao khát cuộc sống tự do và hạnh phúc riêng, Lực quyết tâm rời bỏ mái ấm để theo đuổi hạnh phúc, và sau nhiều biến cố Lực muộn màng nhận ra: “Đã là chị em thì suốt đời này không được bỏ nhau”.

Một cảnh quay của 2 chị em

Nói về vai diễn Hai Thương, Lê Khánh cho biết bản thân đã mơ ước được thể hiện nhân vật này từ lâu nên đây vừa là niềm hạnh phúc vừa là áp lực.

"Cuộc đời người diễn viên không phải lúc nào cũng có được vai diễn để đời. Tôi đã chờ đợi vai diễn này từ rất lâu" – Lê Khánh chia sẻ.

Một trong những phân đoạn khó khăn nhất với Lê Khánh là cảnh say rượu. "Tôi không biết uống bia rượu, nhưng khi đóng cảnh say tôi phải khiến khán giả tin rằng mình thực sự say. Tôi đã uống thật để có cảm giác và kết quả là… quên thoại" – nữ diễn viên kể.

Nhân vật Hai Thương có tâm lý phức tạp với nhiều uẩn khúc. Tuy nhiên, bên cạnh những phân đoạn cảm xúc nặng nề, Lê Khánh vẫn phát huy thế mạnh hài hước.

"Đây có lẽ là vai khác biệt nhất của Lê Khánh. Khi nhắc đến Lê Khánh, khán giả thường nghĩ ngay đến nhân vật hài hước, giàu năng lượng. Nhưng lần này là một vai diễn có chiều sâu hơn, nặng về tâm lý. Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết phải chọn ai cho vai Hai Thương" - đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định.

Trailer Chị ngã em nâng. Nguồn: Galaxy

Hoài Linh với cảnh quay khó quên

Cạnh các tuyến chính, dàn diễn viên phụ cũng là những mảnh ghép đáng chú ý trong Chị ngã em nâng - những người tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc đời của hai chị em Thương - Lực lúc nhỏ cũng như khi trưởng thành.

Trong đó, phải kế đến vai ông nội (NSƯT Hoài Linh) và bác sĩ Tâm (NSND Tạ Minh Tâm).

Chia sẻ về sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh và NSND Tạ Minh Tâm, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết: "NSƯT Hoài Linh vào vai một ông già Nam Bộ. Còn NSND Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ, tôi nghĩ cũng rất hợp lý vì từ phim Blouse trắng đến bây giờ, mọi người vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Cả hai anh đều hỗ trợ với cương vị đặc biệt, giúp phim có những dấu ấn đặc biệt hơn" - đạo diễn nói.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh còn tiết lộ thêm về một phân cảnh khó quên của NSƯT Hoài Linh, đó là cảnh nam diễn viên phải chạy marathon 2km ngoài đường ruộng cùng 2 bé Thiên Kim, Thành Trung.

Cảnh chạy marathon 2km ngoài đường ruộng của NSƯT Hoài Linh

"Để có được những thước phim chân thực và cảm xúc nhất, NSƯT Hoài Linh đã phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Tuy vậy, anh vẫn giữ tinh thần rất tốt. Tôi tin khán giả sẽ xúc động khi xem phân đoạn này" - đạo diễn Vũ Thành Vinh nói.