Top 11 'tân binh toàn năng' thăng cấp lộ diện 22/09/2025 21:11

(PLO)- Đội hình 11 tân binh toàn năng thăng cấp của chương trình "Tân binh toàn năng" lộ diện sau những kỳ tranh tài, sát hạch khắc nghiệt, nhưng hành trình để được ra mắt vẫn chưa dừng lại...

Ngày 22-9, Nhà sản xuất (NSX) chương trình Tân binh toàn năng đã gặp gỡ báo chí nhằm ra mắt đội hình Tân binh toàn năng thăng cấp từ chương trình truyền hình sống còn Tân binh toàn năng.

11 tân binh toàn năng thăng cấp lộ diện. Ảnh: NSX

Đây là những thí sinh đã được chọn từ top 30 tân binh toàn năng để tiếp tục bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế - cũng chính là giai đoạn chính thức để tìm ra đội hình ra mắt thực tế.

Soobin Hoàng Sơn áp lực

Là một trong những mentor (người hướng dẫn) chính của 11 tân binh toàn năng thăng cấp để bước vào hành trình tiếp theo, Soobin Hoàng Sơn cho biết bản thân rất áp lực khi được nhận vai trò này.

Soobin Hoàng Sơn

"Lúc bước vào vòng công diễn một, tôi và anh SlimV đã suy nghĩ rất nhiều để có thể làm được cho 11 bạn tân binh này.

Trước đây tôi chưa bao giờ dẫn dắt một dàn thí sinh trẻ như thế này bao giờ nhưng tôi coi đây là thử thách đầu tiên một chiếc chìa khoá mới trong hành trình sự nghiệp của mình.

Cá nhân tôi thì tôi cảm thấy có kinh nghiệm trong suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật và đó như kim chỉ nam để tôi dẫn dắt 11 tân binh lần này" - Soobin Hoàng Sơn bày tỏ.

Bên cạnh những áp lực thì cũng có những niềm vui, khi Soobin Hoàng Sơn tự mình tìm hiểu về tâm lý, giọng hát, kỹ năng nhảy… của từng thành viên

"Đi đến chặng đường như thế này tôi rất tự hào khi có 11 tân binh, người em rất chăm chỉ, tài năng. Tôi biết ban đầu sẽ có những cái nhìn khắt khe, nhưng trong vai trò một người dẫn dắt, đi cùng các bạn qua từng kỳ sát hạch tôi tin rằng các bạn được đứng ở đây đều có lý do. Tôi mong hãy cho họ thời gian để các tân binh chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng" – Soobin Hoàng Sơn bày tỏ.

Soobin Hoàng Sơn, Kay Trần cùng các tân binh thăng cấp

Tân binh toàn năng không chỉ có tài năng

Cũng tại sự kiện, có ý kiến đề cập đến vấn đề tiêu chí, hành vi trong nhóm nhạc để đảm bảo tính bền vững.

Về vấn đề này, bà Ngô Vân Hạnh, đại diện NSX cho rằng đây cũng là trăn trở của những người thực hiện chương trình.

Bà Ngô Vân Hạnh, đại diện NSX chia sẻ

"Nhóm nhạc mà chúng tôi mong muốn trở thành nhóm nhạc quốc dân, trở thành niềm tự hào của khán giả Việt Nam thì hội tụ rất nhiều tiêu chí bên cạnh tài năng.

Chúng tôi có chương trình huấn luyện đặc biệt về chuyên môn... Nhưng chúng tôi cũng mong muốn các bạn trở thành nghệ sĩ có tâm, đạo đức và luôn đặt lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc lên hàng đầu. Do đó chúng tôi có những khoá học về lịch sử, văn hoá để các bạn có thể hiểu và thêm yêu dân tộc mình để khi bước ra quốc tế các bạn giới thiệu đất nước, con người và âm nhạc của mình...

Hay những khoá học về ứng xử để trở thành những nghệ sĩ toàn năng về tài lẫn đạo đức mà như tiêu chí chúng tôi đã đặt ra" - bà Ngô Vân Hạnh chia sẻ.

Các tân binh Duy Lân, Minh Hiếu và Phúc Nguyên