Top 11 'tân binh toàn năng' thăng cấp lộ diện

Ngày 22-9, Nhà sản xuất (NSX) chương trình Tân binh toàn năng đã gặp gỡ báo chí nhằm ra mắt đội hình Tân binh toàn năng thăng cấp từ chương trình truyền hình sống còn Tân binh toàn năng.
Đây là những thí sinh đã được chọn từ top 30 tân binh toàn năng để tiếp tục bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế - cũng chính là giai đoạn chính thức để tìm ra đội hình ra mắt thực tế.
Soobin Hoàng Sơn áp lực
Là một trong những mentor (người hướng dẫn) chính của 11 tân binh toàn năng thăng cấp để bước vào hành trình tiếp theo, Soobin Hoàng Sơn cho biết bản thân rất áp lực khi được nhận vai trò này.
"Lúc bước vào vòng công diễn một, tôi và anh SlimV đã suy nghĩ rất nhiều để có thể làm được cho 11 bạn tân binh này.
Trước đây tôi chưa bao giờ dẫn dắt một dàn thí sinh trẻ như thế này bao giờ nhưng tôi coi đây là thử thách đầu tiên một chiếc chìa khoá mới trong hành trình sự nghiệp của mình.
Cá nhân tôi thì tôi cảm thấy có kinh nghiệm trong suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật và đó như kim chỉ nam để tôi dẫn dắt 11 tân binh lần này" - Soobin Hoàng Sơn bày tỏ.
Bên cạnh những áp lực thì cũng có những niềm vui, khi Soobin Hoàng Sơn tự mình tìm hiểu về tâm lý, giọng hát, kỹ năng nhảy… của từng thành viên
"Đi đến chặng đường như thế này tôi rất tự hào khi có 11 tân binh, người em rất chăm chỉ, tài năng. Tôi biết ban đầu sẽ có những cái nhìn khắt khe, nhưng trong vai trò một người dẫn dắt, đi cùng các bạn qua từng kỳ sát hạch tôi tin rằng các bạn được đứng ở đây đều có lý do. Tôi mong hãy cho họ thời gian để các tân binh chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng" – Soobin Hoàng Sơn bày tỏ.
Tân binh toàn năng không chỉ có tài năng
Cũng tại sự kiện, có ý kiến đề cập đến vấn đề tiêu chí, hành vi trong nhóm nhạc để đảm bảo tính bền vững.
Về vấn đề này, bà Ngô Vân Hạnh, đại diện NSX cho rằng đây cũng là trăn trở của những người thực hiện chương trình.
"Nhóm nhạc mà chúng tôi mong muốn trở thành nhóm nhạc quốc dân, trở thành niềm tự hào của khán giả Việt Nam thì hội tụ rất nhiều tiêu chí bên cạnh tài năng.
Chúng tôi có chương trình huấn luyện đặc biệt về chuyên môn... Nhưng chúng tôi cũng mong muốn các bạn trở thành nghệ sĩ có tâm, đạo đức và luôn đặt lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc lên hàng đầu. Do đó chúng tôi có những khoá học về lịch sử, văn hoá để các bạn có thể hiểu và thêm yêu dân tộc mình để khi bước ra quốc tế các bạn giới thiệu đất nước, con người và âm nhạc của mình...
Hay những khoá học về ứng xử để trở thành những nghệ sĩ toàn năng về tài lẫn đạo đức mà như tiêu chí chúng tôi đã đặt ra" - bà Ngô Vân Hạnh chia sẻ.
Trước đó, NSX đã công bố top 30 tân binh toàn năng, bước vào giai đoạn 100 ngày học tập và rèn luyện kỹ năng với các chuyên gia Hàn Quốc, Việt Nam.
Các thí sinh trải qua 7 kỳ sát hạch, mỗi thử thách là cơ hội chứng minh khả năng.
Sau 100 ngày, 11 tân binh xuất sắc tạo thành đội hình tân binh thăng cấp, bước vào thi đấu quốc tế để tìm ra nhóm ra mắt chính thức.
Tuy nhiên, đội hình này vẫn chưa phải nhóm nhạc chính thức vì các thí sinh vẫn có nguy cơ bị loại nếu không đủ nỗ lực.
Giai đoạn này, họ giao lưu với các nhóm nhạc quốc tế tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan để nâng cao kinh nghiệm.
Nhóm ra mắt chính thức sẽ được chọn kỹ lưỡng dựa trên tài năng, khả năng làm việc nhóm và tiềm năng phát triển.
Đội ngũ sản xuất chương trình, gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm Đinh Hà Uyên Thư, SlimV, Trần Quốc Vương, và Vĩ Khang,.
Hành trình thi đấu thăng cấp sẽ được phát sóng vào 20h tối Thứ Bảy hàng tuần, trên VTV3 kể từ ngày 4-10-2025.