Ra mắt sách 'Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam' 27/12/2025 11:45

(PLO)- Tác phẩm “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam” của TS Trần Du Lịch kết tinh hơn nửa thế kỷ sống, chia sẻ hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam.

Ngày 27-12, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM tổ chức buổi giao lưu và ra mắt tác phẩm “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam” của TS Trần Du Lịch.

Tác phẩm “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam” của TS Trần Du Lịch. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại buổi ra mắt, TS Trần Du Lịch cho biết tác phẩm được cấu trúc gồm ba phần. Phần thứ nhất kể về cuộc đời hoạt động của ông, từ tuổi thơ đến những năm tháng trưởng thành.

TS Trần Du Lịch tại buổi ra mắt. Ảnh: HẢI NHI

Phần thứ hai ghi lại quá trình công tác, nghiên cứu và tham gia hoạt động thực tiễn. Phần thứ ba là những đúc kết từ quá trình nghiên cứu, nhận thức và suy ngẫm về mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo ông, cả ba phần đều chứa đựng những giá trị mà thế hệ trẻ có thể tham khảo, học hỏi.

TS Trần Du Lịch tâm sự, thông điệp xuyên suốt cuốn sách là khi mỗi người có khát vọng và tâm niệm đóng góp cho đất nước, cho quê hương, thì dù làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều có thể tạo ra giá trị.

Trao đổi với PLO, TS Trần Du Lịch cho biết, nhìn lại hơn 70 năm cuộc đời và gần 60 năm làm việc, ông cho biết luôn ghi nhớ lời dạy của người thầy dạy văn thuở còn đi học: Muốn thành công phải làm việc, phải nỗ lực và cần thêm yếu tố may mắn.

Từ những trải nghiệm cá nhân, TS Trần Du Lịch cho rằng mỗi người phải kiên trì lao động, không ngừng cố gắng và tin rằng trong mọi khó khăn luôn tồn tại những cơ hội, những điều may mắn để có thể vượt qua và vươn lên.

Người cùng thời với TS Trần Du Lịch, có hơn 50 năm học tập và làm việc tại TP.HCM, từng cùng ông tham gia ba khóa Quốc hội, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cho hay, xuyên suốt cuốn sách là hình ảnh một con người giàu ý chí và nghị lực.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Từ tuổi thơ nhiều khó khăn, mẹ mất sớm khi mới 6 tuổi, TS Trần Du Lịch phải làm đủ nghề để mưu sinh nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc học, luôn nỗ lực vươn lên bằng tri thức và khát vọng cống hiến.

Cũng tại buổi ra mắt sách, ThS Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, cho biết TS Trần Du Lịch là người kiên trì theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học từ những ngày đầu nhiều gian khó, để trở thành một nhà nghiên cứu uy tín và hiện giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Chính phủ.

ThS Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông, TS Trần Du Lịch là một trong những người đã cùng đồng hành ra Hà Nội trong điều kiện hết sức vất vả, trực tiếp tham gia xây dựng và đặt nền móng cho nhiều công việc quan trọng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế của TP.HCM.

Chia sẻ về cơ duyên đến với con đường nghiên cứu, ThS Phạm Bình An cho biết ông xuất thân là bác sĩ. Cuối những năm 1980, khi vào TP.HCM lập nghiệp, ông may mắn được trở thành học trò của TS Trần Du Lịch trong các khóa học luật giai đoạn 1990-1993 tại Đại học Tổng hợp TP.HCM, nơi TS Trần Du Lịch trực tiếp giảng dạy các môn pháp luật và tài chính công.

Từ sự định hướng của người thầy, ông gắn bó với nghiên cứu chính sách và tiếp tục đồng hành cùng TS Trần Du Lịch trong quá trình công tác.