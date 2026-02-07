Cổ phục Việt và hanbok Hàn Quốc tỏa sáng tại Hội xuân Bính Ngọ 2026 07/02/2026 16:23

(PLO)- Chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ Hội xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Sáng 7-2 (tức 20 tháng Chạp), tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn đã diễn ra. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội xuân Bính Ngọ 2026.

Những người mẫu đã giới thiệu những bộ cổ phục Việt Nam và Hàn Quốc với phom dáng mềm mại, tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp nền nã, duyên dáng của người phụ nữ Á Đông. Ảnh: ĐLP

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục trình diễn cổ phục Việt Nam và hanbok Hàn Quốc, mang đến không gian giao thoa văn hóa đặc sắc. Trên sân khấu ngoài trời, các người mẫu giới thiệu những bộ cổ phục Việt với phom dáng mềm mại, tôn vinh vẻ đẹp nền nã của phụ nữ Á Đông.

Song song đó, những bộ hanbok truyền thống với gam màu rực rỡ, thiết kế nhiều lớp cũng được trình diễn cuốn hút. Sự đối sánh giữa hai loại trang phục làm nổi bật giá trị chung về sự trân trọng truyền thống và chiều sâu văn hóa của mỗi dân tộc.

Theo ban tổ chức, việc trình diễn cổ phục Việt và hanbok không chỉ nhằm giới thiệu trang phục mà còn kể câu chuyện văn hóa bằng hình ảnh. Điều này giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản sinh động và gần gũi hơn.

Cổ phục Việt Nam và Hàn Quốc tỏa sáng tại Hội xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐLP

Bên cạnh trình diễn trang phục, chương trình còn có các tiết mục như múa trống khai hội, độc tấu piano, ca khúc tiếng Hàn và nhảy đồng diễn. Đặc biệt, chuyên gia Hàn Quốc đã hướng dẫn khán giả cách làm kim chi, tạo nên bức tranh giao lưu đa sắc màu.

Chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn là một trong những hoạt động tiêu biểu của Hội xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. Hoạt động góp phần khẳng định vai trò của trang phục truyền thống như "sứ giả mềm" trong việc kết nối tình hữu nghị giữa hai quốc gia.