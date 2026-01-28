Hà Nội tái hiện chợ hoa Hàng Lược trăm năm tuổi tại phố cổ dịp xuân Bính Ngọ 28/01/2026 16:15

(PLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không gian chợ hoa Hàng Lược, biểu tượng văn hóa trăm năm của Tết Hà Nội, sẽ được tái hiện sinh động tại khu phố cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội sống lại ký ức Tết xưa giữa lòng Thủ đô.

Theo kế hoạch, sự kiện “Tái hiện chợ hoa Hàng Lược” diễn ra từ ngày 31-1 đến 15-2-2026 (tức từ ngày 13 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), kéo dài 16 ngày, tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sự kiện do UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Công ty Cổ phần Đồng Xuân tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị Tết Việt thông qua các hoạt động dân gian, làng nghề, nghệ thuật truyền thống và chuỗi workshop trải nghiệm.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang chuẩn bị các gian hàng để tái hiện chợ hoa Hàng Lược trăm năm tuổi tại không gian phố cổ Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

Không chỉ tái hiện không gian chợ hoa Tết xưa, chương trình còn hướng tới việc tạo ra một không gian vui chơi – mua sắm – trải nghiệm dành cho nhiều đối tượng, từ người dân Thủ đô đến du khách trong và ngoài nước. Qua đó, sự kiện kỳ vọng trở thành điểm check-in Tết đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội và thúc đẩy kinh tế mùa Tết.

Các gian hàng hoa bằng tre đang được dựng lên tại phố Phùng Hưng để tái hiện không gian chợ hoa dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Trọng Phú

Ban tổ chức dự kiến bố trí 180 – 200 gian hàng, chia thành các phân khu gồm: làng nghề truyền thống, chợ hoa Tết, không gian nghệ thuật dân gian và khu workshop trải nghiệm. Lượng khách tham quan ước đạt 25.000 – 35.000 lượt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trên tuyến phố Phùng Hưng, không gian sự kiện được bố trí với gần 80 gian hàng tre, cùng sân khấu chính và sân khấu phụ phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian. Khu vực này còn có bàn cờ cá ngựa khổng lồ, các cụm tiểu cảnh trang trí và hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách.

Chợ hoa Hàng Lược và không gian chợ hoa xuân tại khu phố cổ Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho người dân, du khách du xuân, sắm Tết. Ảnh: Trọng Phú

Tại các tuyến Hàng Lược – Hàng Khoai – Hàng Rươi, điểm nhấn là 40 kệ sắt trưng bày cây hoa đặc trưng của chợ hoa Hàng Lược, cùng các gian hàng bọc mành tre mang đậm hơi thở phố cổ. Đặc biệt, hai cụm gian hàng “Phố xưa” được thiết kế tái hiện không gian buôn bán truyền thống của Hà Nội xưa, kết hợp khu nhà bạt trưng bày hoa lan và cổng chào linh vật đặt tại đầu phố Hàng Lược.

Trong khi đó, phố Hàng Mã – vốn nổi tiếng với không khí lễ hội rực rỡ – tiếp tục là điểm nhấn trang trí với các gian hàng tre, gian nhà bạt di động kết hợp kệ cao, cùng khoảng không gian treo đèn lồng tạo nên khung cảnh lung linh, đậm chất Tết cổ truyền.

Các gian hàng đang nhanh chóng được dựng lên tại phố cổ để tái hiện không gian chợ hoa Hàng Lược, biểu tượng văn hoá có từ hàng trăm năm nay của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

Hơn một thế kỷ qua, chợ hoa Hàng Lược đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Không chỉ là nơi mua bán hoa, cây cảnh, chợ hoa còn là không gian lưu giữ ký ức Tết của nhiều thế hệ.

Chia sẻ về nét đặc biệt của chợ hoa Hàng Lược, bà B.D.T.N, người dân sinh sống tại phố cổ Hà Nội, cho biết những ngày cuối tháng Chạp, khu phố cổ như bừng sáng bởi sắc hoa Xuân, thu hút không chỉ người dân Hà Nội mà còn đông đảo du khách thập phương tìm đến để cảm nhận không khí Tết truyền thống.

“Chợ hoa Hàng Lược có một không khí rất đặc biệt, không chỉ là nơi mua hoa, sắm Tết mà còn là nơi để ôn lại ký ức, kết nối với những giá trị truyền thống đã có từ lâu đời”, bà B.D.T.N chia sẻ.