Du khách nườm nượp đến Chợ Lớn trải nghiệm ẩm thực người Hoa 05/12/2025 19:52

(PLO)- 59 gian hàng tôn vinh "Hương sắc Ngũ vị" tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn là cầu nối văn hóa quan trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tối 5-12, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường An Đông, UBND phường An Đông phối hợp cùng phường Chợ Lớn và phường Chợ Quán tổ chức khai mạc lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn - Food Story lần 3 năm 2025. Lễ hội diễn ra từ ngày 5 đến 7-12-2025.

Sau hai năm tổ chức thành công vào 2023 và 2024, lễ hội đã trở thành cầu nối văn hóa quan trọng. Đây là nơi tinh hoa ẩm thực Việt - Hoa được tôn vinh, lan tỏa và ngày càng thu hút đông đảo người dân, du khách đến trải nghiệm. Năm nay, với chủ đề “Hương sắc Ngũ vị”, chương trình mang đến sự hòa quyện giữa hương thơm, sắc màu và năm vị cơ bản (ngọt, chua, mặn, cay, đắng).

Hơn 300 món ăn của nhiều nhà hàng, quán ăn nổi tiếng trình diễn tại lễ hội ẩm thực Chợ Lớn. Ảnh: TT.

Lễ hội quy tụ 59 gian hàng với hơn 300 món ăn của nhiều nhà hàng, quán ăn nổi tiếng cùng các cơ sở kinh doanh đặc sản của ba phường. Tại đây, du khách có thể thưởng thức những món Hoa trứ danh như vịt quay sốt mật ong, hủ tiếu sa tế Triều Châu, vịt tiềm thuốc bắc, hay những món bánh ngọt tinh tế của người Hoa như bánh hẹ, bánh củ cải, chè mè đen...

Bên cạnh đó, khu ẩm thực còn giới thiệu nhiều đặc sản lâu đời của cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn như xá xíu mật ong, lạp vịt, phá lấu kiểu Quảng cùng loạt món điểm tâm hấp dẫn như há cảo tôm, xíu mại trứng bắc thảo, bánh bao kim sa, bánh cuốn tôm thịt kiểu Triều Châu.

Các gian hàng trang trí lồng đèn mang đậm nét văn hoá Chợ Lớn. Ảnh: TT.

Các món há cảo, bánh bao kim sa, chân gà hấp tàu xì... hấp dẫn. Ảnh: TT.

Du khách có thể thưởng thức gà ác tiềm thuốc bắc, mì khô đùi gà thảo mộc... món ăn đặc trưng của người Hoa.

Món "khổ qua cà chớn" khiến du khách tò mò. Ảnh: TT.

Những xửng hấp dùng nghi ngút khói từ dimsum thu hút thực khách. Ảnh: TT.

Ngoài hoạt động kinh doanh và quảng bá sản phẩm, du khách còn được tham gia các trải nghiệm làm bánh lá liễu, tìm hiểu câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi món ăn. Điều này góp phần tăng tính tương tác và chiều sâu cho sự kiện.

Hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TP.HCM, lễ hội còn có chương trình diễu hành xe đạp vào ngày 6-12. Chương trình đưa người dân và du khách đi “check-in” những điểm đến đặc trưng của ba phường, qua đó quảng bá hình ảnh cộng đồng năng động, thân thiện và giàu truyền thống.

Khu ẩm thực nhộn nhịp trong buổi tối, thu hút đông đảo gia đình trẻ.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết thông qua lễ hội, địa phương kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một hành trình trải nghiệm ẩm thực đa dạng, quy tụ nhiều món ngon đặc trưng của cộng đồng người Việt và người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Đây cũng là dịp để các nhà hàng, quán ăn quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo thực khách, góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Thành, lễ hội tiếp tục góp phần định vị thương hiệu “Ăn ngon quận 5”, từ đó nâng tầm khu vực trở thành “Điểm đến ẩm thực và du lịch” của TP.HCM trong thời gian tới.