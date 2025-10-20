Hơn 100 món chay khắp 3 miền quy tụ tại lễ hội Ẩm thực Chay 20/10/2025 18:36

(PLO)- Hơn 100 món chay đặc sắc từ khắp ba miền sẽ được giới thiệu tại lễ hội Ẩm thực Chay 2025 mang đến cho du khách hành trình khám phá hương vị Việt trong không gian lễ hội xanh.

Chiều 20-10, UBND phường Bình Phú phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội Ẩm thực Chay năm 2025 với chủ đề “Ngon từ Vị - Lành từ Tâm”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến 4-11 tại Công viên Bình Phú (phường Bình Phú), bao gồm các khu vực ẩm thực xanh, ẩm thực chay sáng tạo, trưng bày sản phẩm OCOP, Organic - Thực dưỡng - Tái chế rác.

Họp báo giới thiệu lễ hội Ẩm thực Chay năm 2025 chiều 20-10.

Lễ hội năm nay dự kiến quy tụ hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp, nhà hàng, thương hiệu thực phẩm chay và OCOP, cùng 150.000 lượt khách tham quan. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức buffet chay với hơn 100 món đến từ khắp ba miền, trải nghiệm văn hóa ẩm thực chay trong không gian xanh, thân thiện với môi trường.

Theo ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM, lễ hội năm nay tiếp tục là một trong những điểm nhấn của ngành ẩm thực TP, quy tụ đông đảo đầu bếp, nghệ nhân và doanh nghiệp chay. Sự kiện không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam mà còn hướng đến khuyến khích cộng đồng lựa chọn lối sống lành mạnh, bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM phát biểu tại họp báo. Ảnh: TM

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú, đánh giá lễ hội không chỉ là dịp để người dân và du khách thưởng thức sự tinh tế ẩm thực chay Việt mà còn là cơ hội để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh, không rác thải, đầy yêu thương và sẻ chia.

Đặc biệt, không gian lễ hội được thiết kế theo mô hình “Lễ hội xanh - không rác thải”, với hoạt động nổi bật “Bếp yêu thương - 1000 suất ăn miễn phí” do mạng lưới đầu bếp hành động (Chef Action Network) thực hiện.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động phong phú như trình diễn chế biến món chay nghệ thuật, talkshow về dinh dưỡng và sức khỏe xanh, triển lãm nguyên liệu chay Việt, hội thảo Ẩm thực chay quốc tế, diễn đàn du lịch xanh, ẩm thực xanh, kinh tế xanh và phát triển bền vững, cùng các chương trình giao lưu âm nhạc, văn hóa, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa về ẩm thực chay Việt Nam.