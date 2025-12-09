Hãng bay Việt đua nhau mở rộng đường bay dịp cuối năm 09/12/2025 08:58

(PLO)- Nhu cầu đi lại tăng mạnh cuối năm khiến các hãng bay Việt Nam đồng loạt mở rộng mạng bay, bổ sung đội bay và khai thác thêm nhiều tuyến quốc tế lẫn nội địa.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng mạnh cuối năm, thị trường hàng không Việt Nam chứng kiến sự sôi động hiếm thấy. Các hãng hàng không đẩy mạnh kế hoạch mở rộng mạng lưới quốc tế và nội địa để đón đầu nhu cầu dịp cuối năm.

Đồng loạt mở rộng mạng bay cuối năm

Mới đây, hãng Vietnam Airlines đã khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Cebu, kết nối trực tiếp Việt Nam với điểm đến du lịch nổi tiếng của Philippines.

Ngày 15-12, hãng sẽ mở thêm đường bay TP.HCM - Copenhagen (Đan Mạch), tăng cường hiện diện tại thị trường châu Âu. Ngoài ra, tuyến TP.HCM, Hà Nội - Điện Biên cũng sẽ được khai thác từ 24-12 góp phần mở rộng mạng bay nội địa.

Các hãng đồng loạt mở rộng mạng lưới bay dịp cuối năm. Ảnh: VNA.

Các đường bay mới, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á nằm trong chiến lược phát triển đường bay quốc tế của hãng, nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch và kinh tế. Mỗi đường bay mới là một nhịp cầu kết nối khu vực và là nền tảng cho sự phát triển dài hạn. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines

Cùng xu hướng, Vietjet từ ngày 3-12 đã khôi phục các đường bay Hà Nội, TP.HCM - Côn Đảo với tần suất một chuyến khứ hồi/ngày. Từ 19-12, hãng tăng tần suất tuyến TP.HCM - Manila lên khai thác hằng ngày và nâng số chuyến Hiroshima - Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ 20-12. Tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và các thành phố lớn của Nhật Bản đạt 70 chuyến/tuần.

Clip: Hàng không mở đường bay quốc tế đón cao điểm cuối năm.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm và Tết 2026, Vietjet đã tiếp nhận 22 máy bay mới từ Airbus, Boeing và COMAC, đợt tăng cường đội bay lớn nhất của hãng từ trước đến nay. Tính đến cuối quý III-2025, đội bay của hãng đã đạt 103 chiếc và hãng tiếp tục mở rộng với hơn 400 máy bay đã đặt hàng.

Bamboo Airways cũng cho biết trong tháng 12 sẽ nhận thêm máy bay để tăng năng lực khai thác trong mùa Tết 2026. Đại diện hãng đánh giá động thái này là nền tảng cho giai đoạn tái phát triển 2026-2030, giúp hãng dần lấy lại vị thế trong phân khúc hàng không dịch vụ chất lượng cao.

Trong tháng 12, hãng bay Việt sẽ nhận thêm máy bay để tăng năng lực khai thác trong mùa Tết 2026. Ảnh: BAV.

Ngoài ra, Sun PhuQuoc Airways thông báo sẽ khai thác những đường bay quốc tế đầu tiên từ tháng 3-2026, với hai tuyến mở đầu là Seoul - Phú Quốc và Đài Bắc - Phú Quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế trọng điểm.

Kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026

Việc các hãng liên tục mở thêm đường bay mới sẽ giúp Việt Nam tăng khả năng kết nối và thu hút khách quốc tế.

Chuyên gia hàng không Lê Quốc Thịnh nhận định các hãng cần lựa chọn thị trường mục tiêu dựa trên dữ liệu nhu cầu thực tế, xu hướng dịch chuyển của du khách và sức chịu tải của hạ tầng sân bay.

Chuyên gia này nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp liên ngành. Nếu chỉ riêng các hãng mở đường bay mà thiếu sự đồng bộ về visa, hạ tầng, du lịch và xúc tiến thị trường thì hiệu quả sẽ không đạt kỳ vọng. Đường bay mới chỉ thành công khi nằm trong một chiến lược tổng thể của quốc gia về phát triển du lịch và logistics.

Những vị khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng Hà Nội - Cebu (Philippines). Ảnh: VNA

Năm 2026 được dự báo là giai đoạn quan trọng của ngành hàng không khi hàng loạt động lực tăng trưởng cùng hội tụ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Luật Hàng không dân dụng sửa đổi và các cơ chế chính sách mới sẽ tạo môi trường thông thoáng hơn, hỗ trợ các hãng tái cơ cấu và mở rộng quy mô khai thác. Hệ thống hạ tầng cũng có bước tiến lớn, nổi bật là sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào vận hành. Cùng với đó, tiến độ các dự án tại Gia Bình và Phú Quốc được đẩy nhanh, giúp tăng đáng kể năng lực toàn mạng.

Trên nền tảng đó, Cục Hàng không đặt mục tiêu năm 2026 vận chuyển 95 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 13% và 15% so với năm 2025. Để đạt mục tiêu, Cục kiến nghị tiếp tục đầu tư mở rộng các sân bay quốc tế đang quá tải và nghiên cứu chính sách ưu đãi tài chính, tín dụng cho các hãng nội địa nhằm tăng khả năng khai thác.

Chuyên gia đánh giá triển vọng thị trường năm 2026 là tích cực, song nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững. Bên cạnh chất lượng dịch vụ, các hãng cần đẩy mạnh tối ưu hóa khai thác đội bay, tăng năng lực điều hành không lưu và đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý cảng hàng không nhằm nâng chuẩn an toàn theo tiêu chí quốc tế.

Đồng thời, việc duy trì chính sách thị thực thuận lợi và các chương trình kích cầu du lịch được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm nhu cầu vận tải tiếp tục tăng ổn định trong năm 2026.