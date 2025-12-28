Phương Trang miễn phí vé xe buýt dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tại TP.HCM 28/12/2025 16:05

(PLO)- Để lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng người dân TP.HCM, Công ty CP Xe khách Phương Trang (Công ty Phương Trang) sẽ miễn phí vé xe buýt 100% vào dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Để chào đón Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Phương Trang tiếp tục miễn phí 100% giá vé xe buýt dành cho người dân TP.HCM. Chương trình được triển khai với mong muốn góp phần hỗ trợ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết. Đồng thời chương trình lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn và thiết thực đến mọi đối tượng hành khách.

Phương Trang miễn phí vé xe buýt vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Theo Công ty Phương Trang, toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt Phương Trang do công ty đang đảm nhận hoạt động tại TP.HCM sẽ được miễn phí hoàn toàn giá vé trong thời gian áp dụng chương trình. Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng, hạn chế ùn tắc và bảo vệ môi trường đô thị.

Thời gian áp dụng như sau: Ngày 1-1-2026 và dịp Tết Nguyên đán từ ngày 16-2 đến hết ngày 18-2 (tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Âm lịch). Chương trình được áp dụng trên toàn bộ các tuyến xe buýt do Chi nhánh buýt Phương Trang TP.HCM vận hành với 69 tuyến xe buýt có trợ giá, 9 tuyến xe buýt không trợ giá.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động ưu đãi, chương trình miễn phí vé xe buýt dịp Tết 2026 còn thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của Công ty Phương Trang với phương châm: “Chất lượng là danh dự”.

Trong suốt thời gian triển khai, Công ty Phương Trang cam kết duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao tinh thần phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ lái xe và nhân viên. Mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là hành trình sẻ chia, kết nối và đồng hành cùng người dân Thành phố trong thời khắc sum vầy đầu năm mới.