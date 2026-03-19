Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu đầu tư các tuyến đường sắt phía Bắc

Trong báo cáo vừa gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với phía Trung Quốc nghiên cứu đầu tư hai tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.
Theo đó, tháng 9-2025, Tập đoàn Viện Khảo sát Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đã cử chuyên gia sang Việt Nam, phối hợp trực tiếp với các cơ quan trong nước triển khai công tác lập quy hoạch hai tuyến đường sắt nêu trên.
Dự kiến đến tháng 4, các đơn vị sẽ hoàn thành báo cáo đầu kỳ. Sau đó, các bên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn tất quy hoạch trong năm 2026.
Để thúc đẩy tiến độ, ngày 25-3 tới, đoàn công tác Bộ Thương mại Trung Quốc dự kiến sang Việt Nam ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật. Đây được xem là cơ sở quan trọng để nghiên cứu và hoàn thiện quy hoạch hai tuyến đường sắt nêu trên.
Song song với quá trình lập quy hoạch, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.
Đối với tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình, thủ tục để được giao làm cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án. Các bước tiếp theo sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Theo quy hoạch, tuyến Hà Nội - Đồng Đăng dài 156 km, khổ 1.435 mm; tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài 187 km, khổ 1.435 mm. Lộ trình đầu tư hai tuyến dự kiến triển khai đến năm 2030 và tiếp tục sau mốc này.
Trung Quốc từng hỗ trợ nghiên cứu dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
Hiện Việt Nam đang phối hợp với phía Trung Quốc triển khai đầu tư xây dựng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tuyến có chiều dài hơn 417 km, từng được Trung Quốc hỗ trợ nghiên cứu.
Điểm đầu tại vị trí kết nối ray qua biên giới giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện, Hải Phòng.
Theo quy hoạch, tuyến đường sắt này là đường đôi, giai đoạn đầu xây dựng đường đơn khổ 1.435 mm, khai thác chung tàu khách và tàu hàng. Tàu sử dụng động lực tập trung, tốc độ khai thác từ 120 – 160 km/giờ tùy từng đoạn.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 203.231 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, trái phiếu và vốn ODA.