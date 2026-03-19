Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu đầu tư các tuyến đường sắt phía Bắc 19/03/2026 18:02

(PLO)- Trung Quốc đang hỗ trợ Việt Nam lập quy hoạch, nghiên cứu đầu tư hai tuyến đường sắt chiến lược tại khu vực phía Bắc là Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Trong báo cáo vừa gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với phía Trung Quốc nghiên cứu đầu tư hai tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Theo đó, tháng 9-2025, Tập đoàn Viện Khảo sát Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đã cử chuyên gia sang Việt Nam, phối hợp trực tiếp với các cơ quan trong nước triển khai công tác lập quy hoạch hai tuyến đường sắt nêu trên.

Dự kiến đến tháng 4, các đơn vị sẽ hoàn thành báo cáo đầu kỳ. Sau đó, các bên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn tất quy hoạch trong năm 2026.

Việt Nam dự kiến đầu tư nhiều tuyến đường sắt trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ sử dụng công nghệ AI.

Để thúc đẩy tiến độ, ngày 25-3 tới, đoàn công tác Bộ Thương mại Trung Quốc dự kiến sang Việt Nam ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật. Đây được xem là cơ sở quan trọng để nghiên cứu và hoàn thiện quy hoạch hai tuyến đường sắt nêu trên.

Song song với quá trình lập quy hoạch, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đối với tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình, thủ tục để được giao làm cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án. Các bước tiếp theo sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, tuyến Hà Nội - Đồng Đăng dài 156 km, khổ 1.435 mm; tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài 187 km, khổ 1.435 mm. Lộ trình đầu tư hai tuyến dự kiến triển khai đến năm 2030 và tiếp tục sau mốc này.