TP.HCM phê duyệt dự án cầu đường Bình Tiên 2.900 tỉ đồng 20/03/2026 19:24

(PLO)- Dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên vừa được UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt dự án.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án thuộc nhóm A, là công trình đường bộ - đường trong đô thị với điểm đầu tuyến giao đường Phạm Văn Chí, điểm cuối tuyến giao với đường Nguyễn Văn Linh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,66km.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Sở QH-KT

Dự án xây dựng hệ thống cầu vượt trên đường Bình Tiên đi qua kênh Tàu Hủ, Kênh Đôi kết nối các phường Bình Tiên, phường Phú Định, phường Bình Đông, xã Bình Hưng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài khoảng 3.130m, mặt cắt ngang từ 16m đến 30,5m.

Dự án xây dựng đường song hành dưới cầu dài khoảng 3.310m, mặt cắt ngang 30m đến 47m; xây dựng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, kiến trúc mỹ thuật, cây xanh, cống bể kỹ thuật, kè và tổ chức giao thông phù hợp theo quy mô dự án.

Dự án cầu đường Bình Tiên được đầu tư nhằm hình thành trục giao thông đô thị hướng tâm. Từ đó, góp phần tăng cường kết nối khu trung tâm TP.HCM với khu Nam TP và các tuyến vành đai; giảm tải giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.915 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028.