TP.HCM thi tuyển kiến trúc dự án cầu đường Bình Tiên 08/08/2025 14:09

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc dự án cầu đường Bình Tiên nối từ phường Bình Tiên đến xã Bình Hưng.

Dự án cầu đường Bình Tiên vừa được UBND TP.HCM phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc trục chính đô thị tốc độ nhanh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với những dự án trọng điểm trước khi tiến hành khởi công xây dựng.

Dự án cầu đường Bình Tiên có điểm đầu từ đường Phạm Văn Chí (phường Bình Tiên) đến đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng). Dự án dài 3,66km sẽ được xây dựng theo quy mô đường trục chính đô thị với mặt cắt ngang 4 đến 6 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang 30-40m.

TP.HCM thi tuyển kiến trúc dự án cầu đường Bình Tiên. Ảnh: ĐT

Dự án cầu đường Bình Tiên là trục giao thông mới, hướng tâm, kết nối khu trung tâm TP.HCM với khu đô thị mới Nam Sài Gòn, khu đô thị cảng Hiệp Phước, đường Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM.

Cuộc thi tuyển nhằm tìm được ý tưởng phương án thiết kiến trúc công trình tối ưu có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn tại khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở pháp lý để thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Công trình cần có giải pháp chiếu sáng hài hòa cho công trình, tạo điểm nhấn về kiến trúc - cảnh quan trong khu vực nhưng cũng phải đảm bảo an toàn giao thông và không gây ảnh hưởng đến khu dân cư.