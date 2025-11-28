Cầu đường Bình Tiên vướng quy hoạch với Khu đô thị mới Nam TP.HCM 28/11/2025 17:23

(PLO)- TP.HCM đang xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Khu đô thị mới Nam TP để phù hợp với phương án thiết kế cầu đường Bình Tiên trị giá gần 6.300 tỉ đồng.

Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) khu đô thị mới Nam TP, xã Bình Hưng. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch này nhằm để phù hợp với dự án cầu đường Bình Tiên.

Theo sở này, dự án cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến Nguyễn Văn Linh) đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 18-4. Quy mô dự án tuyến chính đô thị dài 3,66 km, rộng 30 - 40 m, bố trí 4-6 làn xe.

Tuy nhiên, tuyến có một phần đi qua địa bàn xã Bình Hưng (khu đô thị mới Nam TP), nơi có 2 đồ án quy hoạch 1/2000, 1/5000 và nhiều dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch.

Theo các đồ án này, hướng tuyến cầu đường Bình Tiên hiện hữu đi qua một số ô đất khu chức năng số 11, khu tái định cư số 3 và một phần diện tích rạch Bà Lớn của dự án khu đô thị mới Nam TP. Những vị trí này bao gồm đất ở, đất công viên cây xanh, mặt nước và đất công trình công cộng nên đều bị ảnh hưởng khi triển khai dự án.

Phối cảnh phương án thiết kế cầu đường Bình Tiên.

Mặc dù quy hoạch phân khu xác định lộ giới tuyến Bình Tiên từ 30-40 m, nhưng trong báo cáo tiền khả thi, đoạn từ đường số 2 đến Nguyễn Văn Linh được đề xuất đưa lên cao thay vì đi trên mặt đất. Một số đoạn cũng cần mở rộng lộ giới lên 40-47 m để bố trí lối lên-xuống và hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với phương án tuyến, và đã được UBND TP chấp thuận.

Cụ thể, theo phương án đã được UBND TP chấp thuận:

Đoạn từ ranh phường Bình Đông đến điểm tọa độ quy hoạch: giữ lộ giới 30 m nhưng dịch tim đường về phía Tây (hướng rạch Bà Lớn) để phù hợp thiết kế tuyến và quy hoạch khu tái định cư số 3.

giữ lộ giới 30 m nhưng dịch tim đường về phía Tây (hướng rạch Bà Lớn) để phù hợp thiết kế tuyến và quy hoạch khu tái định cư số 3. Đoạn từ điểm tọa độ trên đến đường Nguyễn Văn Linh: điều chỉnh hướng tuyến về phía Tây và mở rộng lộ giới từ 30-40m lên 40-47 m.

Căn cứ vào phương án này, dẫn đến một phần đất ở, đất công cộng, đất cây xanh và diện tích mặt nước rạch Bà Lớn phải chuyển thành đất giao thông phục vụ dự án. Diện tích đất ở, đất cây xanh cũng bị giảm tương ứng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định việc điều chỉnh này là cần thiết nhằm triển khai dự án cầu đường Bình Tiên, một công trình trọng điểm của TP.HCM, nhằm kết nối đồng bộ giao thông, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích nhân dân tại xã Bình Hưng và của toàn TP.

Việc điều chỉnh chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích đất để phù hợp thiết kế kỹ thuật của tuyến cầu đường Bình Tiên. Các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản không thay đổi và vẫn tuân thủ định hướng quy hoạch chung của khu vực.

Sở kiến nghị UBND TP chấp thuận điều chỉnh cục bộ hai đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/5000 và 1/2000 liên quan đến khu vực dự án. Đồng thời, giao UBND xã Bình Hưng tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, ủy quyền UBND xã phê duyệt các điều chỉnh theo thẩm quyền.