TP.HCM ra quyết định mới, đẩy nhanh tiến độ dự án cầu đường Bình Tiên 17/09/2025 14:33

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).

Theo đó, Hội đồng thi tuyển bao gồm 9 thành viên và tổ Thư ký Hội đồng gồm 2 thành viên. Chủ tịch Hội đồng do các thành viên hội đồng bầu chọn.

Hội đồng thi tuyển làm việc theo quy chế do hội đồng quy định và được các thành viên thống nhất. Chủ tịch Hội đồng thay mặt hội đồng phê duyệt quy chế và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy chế.

Các thành viên hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng thi tuyển tự giải thể sau khi được UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển.

Cầu đường Bình Tiên dự kiến khởi công cuối năm nay.

Trước đó, hồi tháng 8, UBND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc dự án cầu đường Bình Tiên nối từ phường Bình Tiên đến xã Bình Hưng.

Dự án cầu đường Bình Tiên có điểm đầu từ đường Phạm Văn Chí (phường Bình Tiên) đến đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng) dài 3,66km sẽ được xây dựng theo quy mô đường trục chính đô thị với mặt cắt ngang 4 đến 6 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang 30-40m.

Cuộc thi tuyển nhằm tìm được ý tưởng phương án thiết kiến trúc công trình tối ưu có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn tại khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở pháp lý để thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Công trình cần có giải pháp chiếu sáng hài hòa cho công trình, tạo điểm nhấn về kiến trúc - cảnh quan trong khu vực nhưng cũng phải đảm bảo an toàn giao thông và không gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

Cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến những ý tưởng đột phá cho một trong những tuyến giao thông trọng điểm kết nối các khu vực phía Nam của TP.HCM, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị bền vững.