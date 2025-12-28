1 phường ở Đà Nẵng dọn gần 300 tấn rác đổ trộm chỉ trong vài ngày 28/12/2025 15:54

(PLO)- Những ngày cuối năm 2025, lực lượng chức năng phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng dọn gần 300 tấn rác, xà bần tại các bãi rác tự phát.

Ngày 28-12, UBND phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay các lực lượng chức năng của phường đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường nhằm chuẩn bị đón năm mới 2026.

​Theo đó, Phòng Kinh tế hạ tầng- đô thị phường Sơn Trà phối hợp các lực lượng chức năng cùng nhân dân xử lý dứt điểm các bãi rác, xà bần tự phát, rác thải tồn lưu tại các khu vực công cộng như chung cư Sunhouse, các trục đường Bùi Dương Lịch, Bùi Huy Bích, Hoa Lư, Khúc Thừa Dụ…

Lực lượng chức năng cùng người dân phường Sơn Trà dọn dẹp rác thải đổ trộm, tồn lưu trên đường. Ảnh: ST

Thống kê sơ bộ, tổng khối lượng rác thải các loại được thu gom trong đợt này lên đến gần 290 tấn.

Phường Sơn Trà cũng tăng cường các hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Tổng khối lượng rác thải các loại được thu gom trong đợt này lên đến gần 290 tấn. Ảnh: ST

Trước đó, đầu tháng 10-2025, UBND phường Sơn Trà tổ chức lực lượng ra quân, mật phục, xử lý nhiều trường hợp đổ rác sai quy định trên địa bàn.

Theo UBND phường Sơn Trà, tình trạng đổ rác không đúng quy định ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp của phường nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung.

Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, áp dụng biện pháp xử phạt, tình trạng này vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Theo ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, chính quyền địa phương đã lập tổ công tác nhằm xử lý, ngăn chặn nạn đổ rác trộm. Các vụ việc vi phạm đã bị Công an phường Sơn Trà lập biên bản tạm giữ phương tiện chở rác đi đổ trộm; đồng thời phường xử phạt theo quy định.