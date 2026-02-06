Danh sách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam người dân cần biết khi lưu thông 06/02/2026 16:09

(PLO)- Để phục vụ nhu cầu đi lại, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2026, một số trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ được đưa vào khai thác tạm.

Ngày 6-2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thời gian qua đơn vị đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư đối với toàn bộ 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Hiện các nhà đầu tư đang triển khai xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại dịp Tết Âm lịch năm 2026, Cục Đường bộ yêu cầu các chủ đầu tư đưa vào khai thác một số trạm dừng nghỉ trên tuyến đã đáp ứng đủ các dịch vụ công thiết yếu.

Vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An. Ảnh: V.LONG

Theo đó, các trạm dự kiến khai thác nằm trên các đoạn tuyến: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây.

Vị trí các trạm dừng nghỉ khu vực phía Nam. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, một số đoạn đang phấn đấu đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác trước Tết gồm: Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau (bên phải tuyến).

Trong số 17/21 trạm dự kiến đưa vào khai thác, có 5 trạm được bố trí cây xăng phục vụ phương tiện. Cụ thể gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Cũng theo Cục Đường bộ sau quá trình khai thác phục vụ người dân dịp Tết, các chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.