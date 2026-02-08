Truy trách nhiệm việc đặt biển báo, vạch kẻ đường chưa hợp lý 08/02/2026 12:30

(PLO)- Thời gian qua, nhiều tài xế phản ánh tình trạng biển báo, vạch kẻ đường đặt thiếu hợp lý, gây bối rối khi lưu thông. Dù đa phần được điều chỉnh kịp thời, song câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và làm sao để chấm dứt tình trạng này.

Biển báo và vạch kẻ đường là hệ thống báo hiệu đường bộ thiết yếu. Đây là công cụ để hướng dẫn, điều khiển giao thông, cảnh báo nguy hiểm và cấm các hành vi vi phạm luật. Việc tổ chức báo hiệu đúng quy chuẩn giúp phân làn, phân luồng, bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng lưu thông.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại nhiều tuyến đường, đặc biệt là đường cao tốc và quốc lộ, xuất hiện không ít biển báo, vạch kẻ đường gây khó hiểu cho người tham gia giao thông. Có biển đặt chồng chéo, có biển thay đổi tốc độ đột ngột trong khoảng cách rất ngắn. Nhiều tài xế gọi đây là những biển báo “hài hước” nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn.

Biển báo vừa giới hạn tốc độ tối đa 50 vừa giới hạn tốc độ tối thiểu 50 được đặt đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Sau khi người dân phản ánh, ngày 6-2, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã che số giới hạn tốc độ tối thiểu và cho biết quá trình điều chỉnh tốc độ tối đa quên xoá giới hạn tốc độ tối thiểu. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Văn Thắng, ngụ phường Hà Đông, cho biết không ít lần gặp tình huống khó xử khi lưu thông. Có đoạn đường vừa quy định tốc độ tối đa 90 km/h nhưng chỉ vài chục mét sau lại xuất hiện biển giới hạn 60 km/h.

“Biển đặt quá gần nhau khiến tài xế không kịp giảm tốc. Chỉ cần chậm phản ứng là dễ dính lỗi tốc độ và bị xử phạt” - anh Thắng nói.

Theo nhiều tài xế, việc thay đổi tốc độ đột ngột không chỉ gây bối rối mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Xe phía trước phanh gấp để tuân thủ biển báo trong khi xe phía sau chưa kịp xử lý, rất dễ xảy ra va chạm.

Không chỉ biển báo, vạch kẻ đường cũng là vấn đề khiến người điều khiển phương tiện lúng túng. Có nơi vạch liền, vạch đứt đan xen trong quãng đường ngắn. Có đoạn vạch kẻ không rõ ràng, bị mờ hoặc kẻ sai... nhưng chưa được sơn lại, sửa chữa kịp thời.

Vạch kẻ đường được sơn ngược hướng với chiều di chuyển của phương tiện. Điều này đã gây bối rối cho tài xế khi lưu thông từ nút giao quốc lộ 8 vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi. Trong tháng 5-2025, chủ đầu tư đã xoá vạch kẻ này sau khi báo chí phản ánh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo Cục Đường bộ, thời gian qua đơn vị đã có nhiều văn bản chấn chỉnh công tác tổ chức giao thông, trong đó có việc đặt biển báo và kẻ vạch đường. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu rà soát, điều chỉnh những bất cập phát sinh trong quá trình khai thác.

Đối với các tuyến cao tốc có tốc độ khai thác chênh lệch quá một cấp tốc độ, tức trên 20 km/h, Cục Đường bộ yêu cầu phải bố trí đoạn quá độ. Đoạn này có chiều dài tối thiểu 2 km, với tốc độ trung gian để người lái xe kịp thích nghi, tránh tình trạng điều chỉnh tốc độ đột ngột.

Quy định này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời hạn chế việc xử phạt trong những tình huống bất hợp lý do lỗi tổ chức giao thông.

Tại Quốc lộ 27 đoạn qua xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng có 23 biển báo cấm đậu xe ngày chẵn trên đoạn đường dài khoảng 1km. Sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã họp bàn và thống nhất không tháo bớt biển báo mà sẽ theo dõi và đánh giá. Ảnh: VT

Thực tế cho thấy, nhiều biển báo “gây rối” sau khi được phản ánh đã được tháo dỡ hoặc điều chỉnh. Chưa ghi nhận trường hợp nào gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xử lý sau phản ánh là chưa đủ, cần có biện pháp để chấm dứt tình trạng này.

Một biển báo lắp ngược trên Quốc lộ 1 vào năm 2015 và được điều chỉnh ngay sau đó nhưng cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về công tác lắp đặt hệ thống biển báo. Ảnh: N.NGHĨA

Biển báo và vạch kẻ đường không chỉ là “tấm bảng” hay “đường sơn”. Đó là công cụ trực tiếp tác động đến hành vi của người tham gia giao thông. Mỗi sai sót, dù nhỏ, cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn nếu không được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lắp đặt, sơn sửa.