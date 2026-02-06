TP.HCM lên kế hoạch đưa người dân về quê ăn Tết an toàn 06/02/2026 14:43

(PLO)- TP.HCM chuẩn bị hơn 2.200 phương tiện dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi lượng khách tăng đột biến hoặc xe quay đầu không kịp để đưa toàn bộ người dân về quê đón Tết an toàn.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết để đảm bảo phục vụ hành khách về quê ăn Tết, bến xe và các doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để giải tỏa hành khách nhanh nhất. Đơn vị cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo bán vé đúng với niêm yết đã kê khai.

Các bến xe lên phương án giải tỏa hành khách

Hiện nay, tại Bến xe Miền Đông mới đã có phần nhộn nhịp hơn ngày thường với khoảng 12.000 hành khách/ngày. Dự kiến đến 26-27 tháng Chạp sẽ là cao điểm với lượng khách qua bến cao nhất.

Người dân bắt đầu về quê đón Tết.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông cũ cho biết đến 26 đến 29 tháng Chạp bến xe sẽ bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách. Vị này khuyến cáo để đảm bảo đúng phương tiện, đúng giá niêm yết, người dân nên mua vé tại bến xe hoặc các hãng xe uy tín, chất lượng để đảm bảo quyền lợi.

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, các tuyến từ bến xe chủ yếu có lộ trình ngắn nên người dân có xu hướng về muộn hoặc lựa chọn phương tiện cá nhân. Hiện bến xe cũng đã có phương án, phương tiện phục vụ người dân về quê đón Tết an toàn.

Đủ phương tiện cho người dân về quê đón Tết

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP.HCM đã lên kế hoạch phục vụ vận tải hành khách và hàng hóa trước, trong và sau Tết, trong đó cao điểm Tết kéo dài 20 ngày, từ ngày 7-2 (20 tháng Chạp) đến hết ngày 26-2 (Mùng 10 Tết).

Theo đó, Sở Xây dựng đã có thông báo các khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông để người dân hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết.

Cụ thể: Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực nút giao Chợ Đệm, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương; khu vực bến xe Miền Tây; khu vực Bến xe Miền Đông mới; khu vực Bến xe Miền Đông; Khu vực ga Sài Gòn.

Đồng thời, TP.HCM cũng đưa ra lộ trình đi lại từ TP.HCM đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc, miền Tây,…

Những ngày tới, các bến xe sẽ tiếp tục đông đúc.

Ông Đường cũng cho biết dịp Tết này khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đông đúc, với khoảng 1.000 chuyến bay/ngày. Với lượng khách tăng cao sẽ gây áp lực lớn lên công tác điều phối và giải tỏa hành khách, giao thông trong và ngoài khu vực sân bay. TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị để tổ chức điều phối, giải tỏa ùn ứ nhanh nhất.

Đối với các bến xe khách liên tỉnh, ước tính sản lượng đạt hơn 76.000 lượt khách/ngày, được phục vụ bởi hơn 4.300 lượt xe/ngày, tăng từ 3-8% so với tết năm trước. Với lượng phương tiện trên, TP dự báo sẽ có ùn ứ ở các cửa ngõ, khu vực bến xe và có lộ trình hướng dẫn đi lại phù hợp.

Đồng thời, các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ tết, công khai giá vé và tổ chức bán vé sớm. Hiện các bến xe đã bán được hơn 690.000 vé trên tổng số hơn 1,2 triệu vé theo kế hoạch, giá vé được khống chế không quá 40-60% so với ngày thường.

Các bến xe và đơn vị vận tải đã chuẩn bị hơn 2.200 phương tiện dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi lượng khách tăng đột biến hoặc xe quay đầu không kịp. Từ đó, nhằm đưa toàn bộ người dân về quê đón Tết...

Hiện Sở Xây dựng TP.HCM đã đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn hướng lưu thông. Đồng thời, đề nghị lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp hỗ trợ tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí giao lộ có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; phối hợp kiểm tra xử lý tình trạng các loại xe dừng đỗ trái quy định, các loại xe chở khách quá số lượng cho phép gây mất an toàn giao thông.

Đề nghị Phòng CSGT – Công an TP.HCM hỗ trợ tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí, giao lộ theo những lộ trình nêu trên để đảm bảo việc lưu thông được thuận lợi. Đồng thời phối hợp thường xuyên với CSGT các tỉnh, Cục CSGT để nắm thông tin lưu lượng phương tiện lưu thông về hướng TP.HCM nhằm chủ động phương án điều tiết giao thông từ xa, từ sớm.