Hàng ngàn người về quê nhà Đình Bắc, lắp màn hình lớn 'tiếp sức' U23 Việt Nam 20/01/2026 22:09

(PLO)- Tối nay, hàng ngàn người đã về quê nhà cầu thủ Đình Bắc (xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) để cổ vũ và cùng xem trận bán kết giữa hai đội tuyển U-23 Việt Nam và Trung Quốc.

Từ chiều 20-1, người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã đổ về sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) mỗi lúc thêm đông. Không khí vui tươi, nhộp nhịp, chờ đợi cổ vũ đội tuyển U-23 Việt Nam lan tỏa khắp mọi nẻo đường quê hương cầu thủ Đình Bắc.

Màn hình Led cỡ lớn và có hệ thống loa đài, ánh sáng phục vụ người dân.

Tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, cờ đỏ sao vàng, băng rôn được treo kín, cùng màn hình LED cỡ lớn vừa lắp đặt đã biến sân làng thành “chảo lửa” cổ vũ U-23 Việt Nam. Từ đầu làng đến các ngõ xóm, không khí ngập tràn niềm tin và tự hào quê hương.

Người dân đổ về quê hương cầu thủ Đình Bắc mỗi lúc thêm đông.

Từ đầu giờ chiều, hàng chục người dân tất bật chuẩn bị sân bãi, âm thanh, ánh sáng để sẵn sàng cổ vũ trận bán kết U-23 châu Á, diễn ra lúc 22 giờ 30.

Anh Đức Thắng (ở Nghệ An) cho biết ý tưởng lắp màn hình LED được khởi xướng từ hôm trước và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân. “Kinh phí khoảng 50 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa”, anh Thắng nói.

Người dân xem và cổ vũ tại Sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2.

Xóm Hưng Yên Bắc 2 là quê hương của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - Đội phó U-23 Việt Nam, người để lại nhiều dấu ấn quan trọng, góp công lớn đưa đội tuyển vào bán kết giải đấu năm nay. Trên khắp sân vận động, nhiều băng rôn thể hiện niềm tự hào và tình cảm của quê nhà dành cho Đình Bắc.

Hình ảnh dễ thương tại Sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2.

Người dân trong xóm gác lại công việc thường ngày, cùng nhau hỗ trợ Ban tổ chức dựng sân khấu, chuẩn bị không gian cổ vũ. Theo người dân, đây không chỉ là tình cảm dành cho U-23 Việt Nam mà còn là sự động viên đặc biệt gửi tới Đình Bắc – người con của làng quê Yên Trung đang thi đấu ở sân chơi châu lục.

Trên các tuyến đường dẫn vào xóm Hưng Yên Bắc 2, cờ đỏ sao vàng rợp sắc. Nhiều người dân ở khu vực lân cận cũng mang theo áo, băng rôn, kèn cổ vũ, góp thêm không khí sôi động trước giờ bóng lăn.

Không khí vui tươi.

Rất đông người dân đang cổ vũ cho U-23 Việt Nam.

Công an xã Yên Trung thông báo, lưu ý với người dân.