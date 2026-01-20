Huế: Lắp màn hình 300 inch tại SVĐ Tự Do xem trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc
(PLO)- Hàng ngàn người hâm mộ tại TP Huế đang đếm ngược từng giờ để được hòa mình vào không khí sôi động trước màn hình LED khổng lồ 300 inch ở SVĐ Tự Do nhằm "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Hòa chung không khí cuồng nhiệt của cả nước hướng về đội tuyển U23 Việt Nam, tại TP Huế, công tác chuẩn bị để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu kịch tính với U23 Trung Quốc đang được gấp rút hoàn thành. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về Sân vận động (SVĐ) Tự Do, nơi một màn hình LED cỡ lớn vừa được lắp đặt để biến nơi đây thành một "chảo lửa" thực sự.
Mặc dù thời tiết có phần oi bức, nhưng các công nhân và đơn vị tổ chức vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất để hàng ngàn cổ động viên Cố đô có thể cháy hết mình cùng các cầu thủ trẻ.