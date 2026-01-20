Huế: Lắp màn hình 300 inch tại SVĐ Tự Do xem trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc 20/01/2026 17:53

(PLO)- Hàng ngàn người hâm mộ tại TP Huế đang đếm ngược từng giờ để được hòa mình vào không khí sôi động trước màn hình LED khổng lồ 300 inch ở SVĐ Tự Do nhằm "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam.

Hòa chung không khí cuồng nhiệt của cả nước hướng về đội tuyển U23 Việt Nam, tại TP Huế, công tác chuẩn bị để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu kịch tính với U23 Trung Quốc đang được gấp rút hoàn thành. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về Sân vận động (SVĐ) Tự Do, nơi một màn hình LED cỡ lớn vừa được lắp đặt để biến nơi đây thành một "chảo lửa" thực sự.

Mặc dù thời tiết có phần oi bức, nhưng các công nhân và đơn vị tổ chức vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất để hàng ngàn cổ động viên Cố đô có thể cháy hết mình cùng các cầu thủ trẻ.

Ngay từ sớm, không khí tại Sân vận động Tự Do (TP Huế) đã trở nên nhộn nhịp với những chuyến xe chở thiết bị chuyên dụng tiến vào sân.

Khung giàn giáo kiên cố nhanh chóng được dựng lên ở khu vực trung tâm khán đài, đây sẽ là "xương sống" để nâng đỡ màn hình LED khổng lồ.

Cận cảnh những module LED đầu tiên được các kỹ thuật viên cẩn thận lắp ghép, đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo hình ảnh liền mạch.

Màn hình LED này có kích thước lên tới hàng chục mét vuông, được đánh giá là một trong những màn hình ngoài trời lớn nhất từng được lắp đặt tại Huế phục vụ bóng đá.

Song song với phần hình ảnh, hệ thống âm thanh công suất lớn cũng được bố trí dọc hai bên cánh gà để tạo hiệu ứng âm thanh sống động như đang xem trực tiếp tại sân vận động.

Các kỹ thuật viên đang chăm chú kiểm tra thông số kỹ thuật trên máy tính để đảm bảo tín hiệu đường truyền ổn định nhất trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Xung quanh khu vực lắp đặt, ban tổ chức cũng tiến hành căng dây, bố trí rào chắn để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực fanzone.