Tặng 1.000 vé máy bay, vé tàu cho công nhân 2-3 năm chưa về quê đón Tết 20/01/2026 16:33

Ngày 20-1, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay trở lại làm việc sau Tết. Chương trình được triển khai tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tổ chức “chuyến bay Công đoàn” với 500 vé máy bay một chiều. Mỗi đoàn viên, người lao động được tặng kèm một suất quà trị giá 300.000 đồng bằng tiền mặt. Số vé và quà được phân bổ cho LĐLĐ TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh để triển khai thực hiện.

Thời gian bay từ ngày 12 đến 16-2, tức ngày 25 - 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Điểm khởi hành là sân bay Tân Sơn Nhất. Điểm đến gồm sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vinh (Nghệ An) và Phú Bài (TP Huế).

Công nhân được tặng vé máy bay về quê đón Tết. Ảnh: VNA

Giờ bay, số hiệu chuyến bay do các LĐLĐ tỉnh, thành làm việc với hãng hàng không và thông báo đến đoàn viên, người lao động. Trước giờ khởi hành, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và các LĐLĐ địa phương sẽ gặp gỡ, chúc Tết người lao động tại sân bay.

Song song đó, công đoàn tổ chức “chuyến tàu Công đoàn” với 2.000 vé tàu hai chiều và 2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tiền mặt. Vé tàu được phân bổ cho LĐLĐ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Chiều đi từ Nam ra Bắc diễn ra từ ngày 10 đến 16-2, tức ngày 23 - 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Chiều về từ Bắc vào Nam sau Tết, từ ngày 20-2 đến 1-3, tức ngày 4 - 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Các ga phía Nam gồm ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa.

Các ga phía Bắc tính từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội. Trước giờ tàu chạy, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đơn vị liên quan sẽ đến ga gặp gỡ, chúc Tết đoàn viên, người lao động.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động đang làm việc theo hợp đồng tại các đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31-10-2025, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc.

Người được xét hỗ trợ phải có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, hoặc thuộc diện bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; bị giảm việc, mất việc, nợ lương, thưởng; là thân nhân người có công, người dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngoài ra, chương trình cũng xem xét người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất hoặc hoạt động công đoàn giai đoạn 2020 - 2025. Người được hỗ trợ phải chấp hành tốt pháp luật, nội quy doanh nghiệp, có nhu cầu về quê đón Tết và cam kết quay lại làm việc sau Tết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết sẽ ưu tiên đoàn viên, người lao động nhiều năm chưa về quê đón Tết. Cụ thể, từ ba năm trở lên đối với “chuyến bay Công đoàn” và hai năm trở lên đối với “chuyến tàu Công đoàn”.

Chương trình trên được duy trì nhiều năm qua, mang ý nghĩa nhân văn, góp phần chia sẻ khó khăn và gắn kết người lao động với tổ chức công đoàn.