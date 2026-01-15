2 công nhân tử vong nghi do ngạt khí dưới hố ga tại TP.HCM 15/01/2026 16:42

(PLO)- Một công nhân xuống kiểm tra hố ga sâu khoảng 7m trên đường Hoàng Diệu (phường Phú Mỹ, TP.HCM) thì bị ngã. Một người khác xuống cứu nhưng cả hai đều bị ngạt khí và tử vong sau đó.

Chiều 15-1, cơ quan chức năng cùng lực lượng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân hai công nhân tử vong nghi do ngạt khí. Sự việc xảy ra khi các công nhân kiểm tra hố ga và đường ống thoát nước tại đường Hoàng Diệu, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ.

Hố ga dưới đường Hoàng Diệu, phường Phú Mỹ, nơi 2 công nhân xuống kiểm tra. Ảnh: TP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, anh PVB (33 tuổi, ngụ xã Long Điền, TP.HCM) trèo thang xuống kiểm tra hố ga sâu khoảng 7m. Khi anh B xuống được một đoạn thì ngã xuống hố. Thấy vậy, anh NTT (28 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) xuống cứu nhưng cả hai đều bị ngạt khí.

Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng PCCC và CHCN đã đến đưa anh B và anh T lên khỏi hố ga, chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phú Mỹ nhưng cả hai không qua khỏi.

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: CTV

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.