Vụ 8 người ngạt khí: Lúc phát hiện, máy phát điện đang nổ, cửa đóng kín

Chiều 28-10, Sở Y tế TP Đà Nẵng có báo cáo nhanh công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý y tế đối về vụ việc tám người ngạt khí ở thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây.
Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà không liên lạc được đã cùng đội cứu hộ vào nhà ông Nguyễn Quang Lành ở ở thôn Phong Thử 2. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận cửa nhà đóng kín, máy nổ đang hoạt động, tám người trong nhà đều hôn mê.
Các nạn nhân được người dân, lực lượng quân sự, địa phương chuyển đến Bệnh viện Tâm Trí năm người, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm lệ ba người lúc 11 giờ 55 phút.
Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm cấp cứu huy động bốn ekip cấp cứu gồm xe cấp cứu, nhân viên y tế khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ các bệnh viện.
Ghi nhận ban đầu, có bốn người tử vong, trong đó ba người tử vong ngoại viện và một người cấp cứu không thành công (tử vong tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng).
Đến nay, bốn người còn lại đã được chuyển đến các bệnh viện trong TP Đà Nẵng tiếp tục điều trị.
Chẩn đoán ban đầu tại cơ sở điều trị, các nạn nhân đều đang điều trị trong tình trạng nặng.
Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các thiết bị, vật dụng có nguy cơ phát sinh ra khí CO trong không gian kín (máy phát điện, bếp than tổ ong, bếp gas, bếp củi, lò sưởi, xe ô tô nổ máy trong gara kín hoặc các thiết bị đốt nhiên liệu khác), đặc biệt trong thời gian mất điện, mưa lũ hoặc khi nhà cửa bị ngập nước.
Thường xuyên mở cửa, thông gió khi sử dụng thiết bị đốt nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện, gas, ống xả khói bảo đảm an toàn, tránh để khí CO tích tụ gây ngạt, ngộ độc.
Khi có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, cần rời khỏi khu vực nghi ngờ có khí độc và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời.