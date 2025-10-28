Vụ 8 người ngạt khí: Lúc phát hiện, máy phát điện đang nổ, cửa đóng kín 28/10/2025 19:50

(PLO)- Lúc kiểm tra nhà nạn nhân vụ tám người ngạt khí ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng ghi nhận cửa nhà đóng kín, máy nổ đang hoạt động, tất cả đều hôn mê.

Chiều 28-10, Sở Y tế TP Đà Nẵng có báo cáo nhanh công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý y tế đối về vụ việc tám người ngạt khí ở thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà không liên lạc được đã cùng đội cứu hộ vào nhà ông Nguyễn Quang Lành ở ở thôn Phong Thử 2. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận cửa nhà đóng kín, máy nổ đang hoạt động, tám người trong nhà đều hôn mê.

Đưa nạn nhân trong vụ ngạt khí đi cấp cứu. Ảnh: TN

Các nạn nhân được người dân, lực lượng quân sự, địa phương chuyển đến Bệnh viện Tâm Trí năm người, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm lệ ba người lúc 11 giờ 55 phút.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm cấp cứu huy động bốn ekip cấp cứu gồm xe cấp cứu, nhân viên y tế khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ các bệnh viện.

Ghi nhận ban đầu, có bốn người tử vong, trong đó ba người tử vong ngoại viện và một người cấp cứu không thành công (tử vong tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng).

Đến nay, bốn người còn lại đã được chuyển đến các bệnh viện trong TP Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Chẩn đoán ban đầu tại cơ sở điều trị, các nạn nhân đều đang điều trị trong tình trạng nặng.