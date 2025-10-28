Vụ 8 người trong gia đình ngạt khí: 4 người tử vong, 4 người tiên lượng xấu 28/10/2025 15:44

(PLO)- Theo thông tin ban đầu, đã có bốn nạn nhân tử vong trong gia đình có tám người bị ngạt khí do nổ máy phát điện tại Đà Nẵng.

Chiều 28-10, Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp ứng phó với mưa lũ. Tại đây, ông Ấn thông tin ban đầu về vụ ngạt khí do nổ máy phát điện xảy ra sáng cùng ngày tại thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây.

Theo ông Ấn, trong số tám nạn nhân, có bốn người đã tử vong; bốn người còn lại đang tiên lượng xấu.

Đưa các nạn nhân trong gia đình ngạt khí ra khỏi khu vực ngập để cấp cứu.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, các trường hợp trên tử vong gián tiếp do thiên tai. Về thiệt hại người trực tiếp do thiên tai đợt này, tại TP Đà Nẵng có một người chết, tám người bị thương.

Như PLO đã thông tin, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28-10, tại nhà ông Lành ở thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây, xảy ra vụ ngạt khí trong phòng kín.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, đêm 27-10 gia đình ông Lành nổ máy phát điện. Đến sáng nay, người thân liên lạc không được nên trình báo chính quyền địa phương, nhờ ứng cứu. Khi tiếp cận, các lực lượng chức năng phát hiện tất cả tám người trong gia đình này đã bất tỉnh.