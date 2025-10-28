Danh tính 8 người trong một gia đình bị ngạt khí do nổ máy phát điện 28/10/2025 14:25

(PLO)- Ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân vụ 8 người trong gia đình ngạt khí do nổ máy phát điện.

Trưa 28-10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân vụ 8 người trong một gia đình bị ngạt khí xảy ra trên địa bàn.

Do các tuyến đường ngập sâu, lực lượng chức năng trung chuyển nạn nhân trong vụ gia đình ngạt khí﻿ đi cấp cứu bằng xe tải.

Theo đó, các nạn nhân gồm ông Nguyễn Quang Lành (36 tuổi), Phan Thị Tú Trinh (vợ ông Lành, 33 tuổi), các con: Nguyễn Thị Thanh Thúy (14 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Trúc (11 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thảo (8 tuổi) và Nguyễn Công Trung (5 tuổi).

Hai nạn nhân còn lại là bà Nguyệt (75 tuổi, mẹ ông Lành) và một người bạn của ông Lành (19 tuổi).

Trao đổi nhanh qua điện thoại, bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, xác nhận đã nắm thông tin vụ việc. Hiện, các cơ sở y tế đang xử lý nên chưa thể thông tin tình trạng sức khoẻ 8 nạn nhân và sẽ có thông tin sớm…

Người dân lội nước đưa các nạn nhân ra khỏi vùng ngập.

Như PLO thông tin, vào lúc 10 giờ 45 phút, tại nhà ông Lành (thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây), xảy ra tình trạng ngạt khí trong phòng kín.

Thông tin từ người dân, đêm qua gia đình ông Lành sử dụng nổ máy phát điện. Đến sáng nay người thân liên lạc không được nên đã trình báo chính quyền địa phương nhờ ứng cứu.

Khi tiếp cận, các lực lượng phát hiện tất cả các nạn nhân đã bất tỉnh.