Nhà máy tạm ngừng hoạt động, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đảm bảo lương, thưởng cho công nhân 13/01/2026 17:52

(PLO)- Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã thông báo về phương án bố trí người lao động, chế độ và quyền lợi của người lao động trong thời gian ngừng việc.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa có thông báo cụ thể đến người lao động về việc tạm dừng sản xuất cũng như phương án bố trí người lao động.

Theo đó, thời gian tạm ngừng sản xuất 14 ngày kể từ ngày 13-1-2026 đến hết ngày 28-1-2026.

Đối với khối sản xuất, toàn thể cán bộ nhân viên nghỉ ngừng việc trong thời gian 14 ngày.

Còn đối với khối hỗ trợ, khối kinh doanh thì các trưởng bộ phận sắp xếp, bố trí cán bộ công nhân viên nghỉ ngừng việc hoặc nghỉ luân phiên căn cứ theo công việc thực tế và thông báo cho phòng hành chính nhân sự để tổng hợp báo cáo Ban lãnh đạo công ty.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cũng thông báo về chế độ, quyền lợi của người lao động trong thời gian ngừng việc.

Theo đó, người lao động làm việc tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng tiền lương ngừng việc là 3,7 triệu đồng/người/tháng. Người lao động làm việc tại các khu vực còn lại được hưởng tiền lương ngừng việc là 5.310.000 đồng/người/tháng. BHXH, BHTN, BHYT và các phúc lợi khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của công ty. Trong thời gian ngừng việc, người lao động giữ liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng quay trở lại làm việc trong trường hợp cần thiết.

Theo đại diện Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, người lao động của Công ty vẫn sẽ nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026.

Người lao động trong công ty CP Đồ hộp Hạ Long được bảo đảm quyền lợi tiền lương trong thời gian ngừng việc. Ảnh: NS

Như PLO đã thông tin, hôm 10-1, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sĩ Toàn (57 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).

Cùng bị bắt với ông Toàn còn có ba thuộc cấp để điều tra liên quan đến vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nằm trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Trước đó nữa, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt lợn trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố chín bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn bệnh.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (47 tuổi), Lê Bá Doanh (49 tuổi, cùng trú Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi), Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, cùng trú Hưng Yên).

Nhóm bị can còn lại gồm Đinh Thị Nghị (44 tuổi), Nguyễn Bình Loan (58 tuổi), Phạm Xuân Toan (51 tuổi), Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú Hải Phòng).