Đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà sau gần nửa thế kỷ 29/01/2026 19:56

(PLO)- Sau gần nửa thế kỷ an nghỉ nơi đất khách, hài cốt liệt sĩ Trần Bá Hòa đã được các cơ quan, đoàn thể phối hợp đưa về quê hương an táng trang trọng.

Thông tin với PLO vào ngày 29-1, ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết ngày 28-1, Văn phòng đại diện phía Nam của Hội đã phối hợp cùng thân nhân liệt sĩ tổ chức cất bốc, tiễn đưa và di dời hài cốt liệt sĩ Trần Bá Hòa từ Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) về quê nhà an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và thân nhân thực hiện cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Trần Bá Hòa. Ảnh: BTC

Liệt sĩ Trần Bá Hòa, sinh năm 1952, quê quán xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình), nhập ngũ tháng 10-1972 khi vừa tròn 20 tuổi, tham gia chiến đấu trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục công tác, chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, bảo vệ chủ quyền biên giới trước sự xâm lược của quân Khmer Đỏ.

Khi đó, liệt sĩ Trần Bá Hòa là Trung đội trưởng, thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 320. Ngày 3-11-1978, ông anh dũng hy sinh tại khu vực biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

﻿ ﻿ Liệt sĩ Trần Bá Hòa được đưa về an táng tại quê nhà Ninh Bình. Ảnh: BTC

Theo ông Phan Văn Cường, suốt gần nửa thế kỷ sau ngày liệt sĩ hy sinh, việc hài cốt còn an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông luôn là nỗi trăn trở của gia đình, đồng đội và các cơ quan chức năng.

Do đó, các cơ quan chức năng và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đưa hài cốt liệt sĩ Trần Bá Hòa về an nghỉ tại quê nhà Ninh Bình, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và nghĩa tình với người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trước đó, ngày 10-1-2026, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ Trần Bá Hòa, tạo điều kiện để gia đình đưa hài cốt từ Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) về an táng tại quê nhà xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, người được giới thiệu thực hiện việc di chuyển là bà Nguyễn Thị Trụ (sinh năm 1950, trú thôn 7 Vũ Bản, xã Bình Giang), chị dâu và là người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Phần mộ liệt sĩ Trần Bá Hòa hiện an táng tại mộ số 079, hàng 03, khu 07, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND xã Phú Thọ tạo điều kiện để gia đình thực hiện việc cất bốc, di chuyển hài cốt đúng quy định, đưa liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Giang.