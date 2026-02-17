Rực rỡ cây nêu ngày Tết ở Tây Nguyên 17/02/2026 10:35

(PLO)- Truyền thống dựng cây nêu ngày Tết, không chỉ neo giữ hồn quê mà còn là nét văn hóa đẹp trên đất Tây Nguyên.

Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều đường làng, ngõ xóm ở Gia Lai tràn ngập cờ hoa. Đặc biệt, cảnh nhà nhà đều dựng cây nêu rực rỡ sắc màu khiến không khí Tết thêm vui tươi, rộn ràng tràn đầy sắc Xuân.

Cây nêu ngày Tết được người dân trang trí vô cùng đẹp mắt.

Theo phong tục truyền thống, cây nêu được “trồng” trước sân nhà mỗi dịp tết Nguyên đán nhằm xua đuổi tà ma và cầu cho năm mới bình an, no ấm. Do đời sống có nhiều đổi thay, phong tục này dần vơi đi ít nhiều.

Tuy nhiên, ở Gia Lai, vài năm gần đây, phong tục dựng cây nêu ngày Tết đã thịnh hành trở lại, trở thành một phần không thể thiếu trong dịp Tết đối với mỗi gia đình người Tày, Nùng, Thái… xa quê. Phong tục này cũng được người dân các vùng miền khác hưởng ứng.

Khi màn đêm xuống, hình ảnh cây nêu trở nên lung linh hơn nhờ ánh đèn điện gắn liền với cờ Tổ quốc. Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 14, 25… hình ảnh cây nêu thêm rực rỡ sắc màu.

Hình ảnh cây nêu ngày Tết và cờ Tổ quốc rực rỡ sắc màu trên quốc lộ 25.

Theo người dân, thường từ ngày 23 tháng Chạp, người dân bắt đầu dựng cây nêu đón Tết. Đây là cách neo giữ hồn quê trên vùng đất mới và giữ gìn văn hóa truyền thống.

Gia đình bà Phạm Thị Yến (dân tộc Thái, thôn Sơn Bình, xã Chư A Thai) từ Thanh Hóa vào Gia Lai lập nghiệp hơn 30 năm, xa quê nhưng phong tục thì gia đình luôn lưu giữ.

Gia đình bà Phạm Thị Yến dựng cây nêu đón Tết.

“Cây nêu không đơn thuần là biểu tượng xua đuổi những điều xui xẻo của năm cũ, gửi gắm ước vọng vào một năm mới ấm no, hạnh phúc… mà còn là một hình thức trang trí, đón Tết, đoàn viên. Cây nêu được đầu tư nhiều, trang trí đẹp chứng tỏ một năm mới làm ăn phát đạt”, bà Yến chia sẻ.

Thường cây nêu được chọn từ những cây tre to khỏe, cao từ 5-10 mét, giữ ngọn cây và trang trí dây điện. Nét độc lạ của năm nay là dây điện được trang trí thành hình cờ Tổ quốc và những đèn lồng to đẹp.

Để làm một cây nêu hoàn thiện, chi phí bỏ ra từ một đến hai triệu đồng, chưa kể chi phí nhân công.

Hơn 35 năm rời quê Cao Bằng vào sinh sống ở vùng đất Tây Nguyên, gia đình bà Nông Thị Tiệm (tổ dân phố 5, xã Phú Thiện) vẫn duy trì phong tục, mọi thành viên đều vui vẻ cùng nhau dựng cây nêu đón Tết.

“Mọi nhà cùng nhau dựng cây nêu khiến không khí ngày Tết thêm vui tươi hơn. Bà con cũng đoàn kết, chung sức trang trí cho quê hương thêm sạch đẹp”, bà Tiệm nói.

Chị Trần Hồng Lê (ngụ tổ 1, xã Ia Phí) chia sẻ: “Năm mới, gia đình tôi dựng cây nêu mong muốn xua đi điều xấu, đón bình an. Trên cây nêu của gia đình có cờ Tổ quốc càng thêm tự hào”.

Nhiều tuyến đường, cây nêu được trang trí đèn điện đẹp mắt.

Ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí bày tỏ: “Đây là một phong tục đẹp, giàu ý nghĩa, chúng tôi khuyến khích các gia đình tham gia gìn giữ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền”.

Theo ông Sơn, chính quyền địa phương rất vui mừng khi thấy bà con tự trang trí trước ngõ nhà mình một cây nêu đẹp. Đường xá được dọn sạch sẽ khiến không khí rộn ràng, giúp ngày Xuân thêm vui tươi, ý nghĩa.

Phong tục này được lan tỏa, rất nhiều người dân hưởng ứng, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống đẹp ở địa phương.