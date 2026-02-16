Trận địa pháo hoa Hồ Gươm sẵn sàng cho đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 16/02/2026 17:42

(PLO)- Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần, trận địa pháo hoa lớn nhất Thủ đô đã sẵn sàng, hứa hẹn một màn trình diễn mãn nhãn.

Để phục vụ người dân đón năm mới Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán với 34 trận địa.

Chỉ còn ít giờ nữa, thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới sẽ bắt đầu. Ảnh: MINH TRÚC

Ngày 16-2 (tức 29 Tết Nguyên đán), tại khu vực Hồ Gươm, hai trận địa pháo trước cửa Báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Trận địa bắn pháo hoa số 1 tại khu vực hồ Gươm. Ảnh: MINH TRÚC

Mỗi trận địa pháo hoa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa. Các trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 120 giàn.Ảnh: MINH TRÚC

Các cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị dân quân và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đang nỗ lực làm việc để mang đến màn trình diễn mãn nhãn và an toàn cho người dân vào đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán 2026.Ảnh: MINH TRÚC

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao, 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp, cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa và mạch phun hoa, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn.

Để đảm bảo an toàn, các quả pháo được vận chuyển đến trận địa sau đó các chiến sĩ mới tiến hành công tác nối mồi lửa vào pháo. Tất cả các công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng và bảo đảm công tác an toàn. Ảnh: MINH TRÚC

Trong lúc lắp pháo, các chiến sĩ tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn như: không hút thuốc, không điện thoại hay bật lửa và các vật dụng tạo ra tia lửa, điện. Ảnh: MINH TRÚC

Các ống pháo hoa được lắp đặt cố định, sắp xếp theo hàng. Ảnh: MINH TRÚC

Hồ Gươm là điểm duy nhất tại Thủ đô có 2 trận địa bắn pháo hoa. Hai trận địa ở đây có tổng cộng 1.400 quả pháo hoa tầm cao, 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Với pháo hoa hỏa thuật là 90 giàn kết hợp với 30 mạch hỏa thuật các loại. Ảnh: MINH TRÚC

Người dân tại khu vực Bờ Hồ sẽ được chiêm ngưỡng 3 tầng pháo hoa khác biệt từ hỏa thuật, tầm thấp đến tầm cao rực rỡ. Ảnh: MINH TRÚC

Theo ghi nhận của PV, từ chiều 16-2, rất nhiều người dân đã tập trung tại khu vực Hồ Gươm để chụp những bức ảnh kỷ niệm hoặc chọn cho gia đình một vị trí đẹp để xem pháo hoa. Ảnh: MINH TRÚC

Nhiều người dân tập trung tại khu vực Hồ Gươm. Ảnh: MINH TRÚC