Xã hội

Trận địa pháo hoa Hồ Gươm sẵn sàng cho đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

MINH TRÚC

(PLO)- Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần, trận địa pháo hoa lớn nhất Thủ đô đã sẵn sàng, hứa hẹn một màn trình diễn mãn nhãn. 

Để phục vụ người dân đón năm mới Bính Ngọ 2026, Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán với 34 trận địa.

_MG_0274.JPG
Chỉ còn ít giờ nữa, thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới sẽ bắt đầu. Ảnh: MINH TRÚC

Ngày 16-2 (tức 29 Tết Nguyên đán), tại khu vực Hồ Gươm, hai trận địa pháo trước cửa Báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

_MG_0281.JPG
Trận địa bắn pháo hoa số 1 tại khu vực hồ Gươm. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0289.JPG
Mỗi trận địa pháo hoa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa. Các trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 120 giàn.Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0302.JPG
Các cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị dân quân và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đang nỗ lực làm việc để mang đến màn trình diễn mãn nhãn và an toàn cho người dân vào đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán 2026.Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0288.JPG
Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao, 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp, cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa và mạch phun hoa, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn.
Bản sao tran_dia_phao_hoa_7.jpg
Để đảm bảo an toàn, các quả pháo được vận chuyển đến trận địa sau đó các chiến sĩ mới tiến hành công tác nối mồi lửa vào pháo. Tất cả các công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng và bảo đảm công tác an toàn. Ảnh: MINH TRÚC
Bản sao tran_dia_phao_14.jpg
Trong lúc lắp pháo, các chiến sĩ tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn như: không hút thuốc, không điện thoại hay bật lửa và các vật dụng tạo ra tia lửa, điện. Ảnh: MINH TRÚC
Bản sao tran_dia_18.jpg
Các ống pháo hoa được lắp đặt cố định, sắp xếp theo hàng. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0291.JPG
Hồ Gươm là điểm duy nhất tại Thủ đô có 2 trận địa bắn pháo hoa. Hai trận địa ở đây có tổng cộng 1.400 quả pháo hoa tầm cao, 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Với pháo hoa hỏa thuật là 90 giàn kết hợp với 30 mạch hỏa thuật các loại. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0301.JPG
Người dân tại khu vực Bờ Hồ sẽ được chiêm ngưỡng 3 tầng pháo hoa khác biệt từ hỏa thuật, tầm thấp đến tầm cao rực rỡ. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0313.JPG
Theo ghi nhận của PV, từ chiều 16-2, rất nhiều người dân đã tập trung tại khu vực Hồ Gươm để chụp những bức ảnh kỷ niệm hoặc chọn cho gia đình một vị trí đẹp để xem pháo hoa. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0309.JPG
Nhiều người dân tập trung tại khu vực Hồ Gươm. Ảnh: MINH TRÚC
_MG_0277.JPG
_MG_0272.JPG

Chi tiết 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật:

1. Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm

2. Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm

3. Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng

4. Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm

5. Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ

6. Hồ Văn Quán, phường Hà Đông

7. Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây

8. Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì

9. Trung tâm Thể dục thể thao, xã Đông Anh

10. Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh

11. Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm

Chi tiết 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:

1. Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ

2. Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai

3. Công viên Long Biên, phường Việt Hưng

4. Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa

5. Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy

6. Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân

7. Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh

8. Sân vận động xã Quảng Oai

9. Sân vận động xã Đan Phượng

10. Sân vận động xã Thạch Thất

11. Sân vận động phường Chương Mỹ

12. Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc

13. Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai

14. Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính)

15. Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức

16. Sân vận động xã Vân Đình

17. Sân vận động xã Sóc Sơn

18. Sân vận động xã Phúc Thọ

19. Công viên cây xanh, xã Thanh Oai

20. Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng

21. Khu Trạm bơm, xã Minh Châu

22. Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi

23. Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ

MINH TRÚC
