Tết của 'Chiến sĩ mũ nồi xanh' Việt Nam ở Nam Sudan 16/02/2026 16:56

(PLO)- Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 – những “Chiến sĩ mũ nồi xanh” Việt Nam ở Nam Sudan đã nỗ lực mang đến cho mình một mùa Xuân đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong khi ở quê nhà, không khí những ngày cận Tết rộn ràng sắc xuân, niềm vui sum vầy lan tỏa khắp nơi, thì tại Bentiu – nơi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của United Nations – tình hình an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Không khí tết tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7. Ảnh: BVDC2.7.

Không chỉ tại các địa bàn lân cận, ngay ở Bentiu, căng thẳng cục bộ có xu hướng gia tăng, đòi hỏi lực lượng gìn giữ hòa bình luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ.

Cho chữ đầu năm. Ảnh: BVDC2.7.

Những ca trực phản ứng nhanh, các cuộc họp khẩn và phương án bảo đảm an toàn liên tục được triển khai, trong khi nhiệm vụ chuyên môn y tế vẫn phải duy trì không gián đoạn.

Tết xa xứ nhưng không thể thiếu hoa đào. Ảnh: BVDC2.7.

Giữa điều kiện khắc nghiệt ấy, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 – những “chiến sĩ mũ nồi xanh” Việt Nam – vẫn nỗ lực mang đến cho mình một mùa Xuân đậm đà bản sắc dân tộc.

Cành đào thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè các nước. Ảnh: BVDC2.7.

Với các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, việc tạo dựng không gian Tết ấm áp nơi xa xứ không chỉ để vơi đi nỗi nhớ quê hương, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt trong cộng đồng quốc tế tại Phái bộ.

Ảnh Bác Hồ được đặt ở nơi trang trọng trong khuôn viên. Ảnh: BVDC2.7.

Những cành mai, cành đào được trang trí giản dị, những gian hàng nhỏ trong “Hội chợ Xuân”, cùng những lời chúc bình an, sẻ chia giữa đồng đội và bạn bè quốc tế đã hòa quyện, tạo nên “không gian Tết Việt” giữa vùng đất Nam Sudan.

Lá dong xanh, gạo nếp gửi từ quê hương sang. Ảnh: BVDC2.7.

Từ lá dong xanh, gạo nếp gửi từ quê hương đến nguồn thực phẩm tăng gia của đơn vị, dưới bàn tay khéo léo của đội ngũ y, bác sĩ – những người hằng ngày gắn bó với băng ca, ống truyền, phòng mổ – những chiếc bánh chưng, bánh tét vẫn được gói ghém trọn vẹn nghĩa tình nơi tuyến đầu.

Vị khách nước ngoài thử trang phục truyền thống của Việt Nam. Ảnh: BVDC2.7.

Không chỉ mang hương vị ngày Tết, những chiếc bánh ấy còn là biểu tượng cho bản lĩnh, tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và khát vọng giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt Nam trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, cách xa Tổ quốc hàng nghìn cây số.