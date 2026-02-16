Vườn cây độc lạ thu hút khách dịp Tết ở vùng biên Đồng Tháp 16/02/2026 14:45

(PLO)- Ở vùng biên Tân Hồng (Đồng Tháp) nắng nóng quanh năm, khu vườn 2 ha với hơn 80 loại cây ăn trái độc, lạ của ông Trương Văn Mai đang trở thành điểm tham quan thu hút khách dịp Tết.

Những ngày cận Tết, khi nhiều nhà vườn tất bật vào vụ thu hoạch, tại xã Tân Hồng (Đồng Tháp), ông Trương Văn Mai cũng đang đóng gói từng thùng vú sữa gửi cho khách.

Giữa không gian xanh mát của khu vườn rộng 2 ha, khó hình dung nơi đây từng chỉ là mảnh đất pha cát, nắng nóng quanh năm.

Ông Mai xuất thân là kỹ sư, từng có 5 năm làm việc tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh rồi lên TP.HCM làm cơ giới. Tích lũy được chút vốn, ông trở về quê mua đất, bắt đầu trồng vườn. “Ban đầu chỉ nghĩ làm chỗ cho bà con, bạn bè đến chơi”, ông nói. Thời điểm đó, ông chưa hình dung sẽ làm du lịch vì không biết bắt đầu từ đâu.

Vườn sinh thái Nam Hương, là nơi bảo tồn và phát triển nhiều loại cây giống, cây ăn trái quý hiếm

Khu vườn dần hình thành với định hướng sưu tầm, trồng nhiều giống cây độc, lạ. Trên diện tích 2 ha, ông Mai đưa về trồng khoảng 80 loại cây ăn trái và cây giống quý như xoài Thanh Ca, xoài tượng, xoài cát thơm, mít ướt nghệ, cherry Nhật, tre khổng lồ Thái, me Thái, bưởi đỏ Thái… Có những giống cây trước đây người dân địa phương chỉ nghe tên, nay có thể tận mắt nhìn thấy, chụp ảnh, thưởng thức tại vườn.

Giống chuối bàn tay phật tại vườn ông Mai

Du khách thích thú với giống dừa ăn được cả vỏ

Giữa danh sách cây trái phong phú ấy, vú sữa Nam Hương trở thành điểm nhấn. Theo ông Mai, giống vú sữa này có nguồn gốc từ năm 2014 ở Chợ Lách (Bến Tre cũ), là cây tự mọc trong vườn nông dân. Năm 2016, ông Mai mua 100 cây giống với giá 150.000 đồng/cây để trồng thử nghiệm.

Vú sữa Nam Hương, loại vú sữa có thể ăn được vỏ là điểm nhấn đặc sắc của khu vườn

Giống vú sữa có thể ăn được cả vỏ.

Theo ông Mai, thành phần dinh dưỡng có trong trái vú sữa Nam Hương có canxi,magie, sắt gấp 2-3 lần loại thường

Theo ông Mai, vú sữa Nam Hương cho trái nặng khoảng 300-800 gram, chín gần như không có mủ, ruột đặc và có thể ăn được cả vỏ. Cây khoảng 15 tháng tuổi đã cho trái sai. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông xây dựng được cây đầu dòng Nam Hương – cây đầu dòng đầu tiên của Đồng Tháp có đặc tính ăn được cả vỏ.

Năm 2024, sản phẩm vú sữa của vườn đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Ông Mai cũng đã tự công bố giống cây trồng và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu “Vú sữa Nam Hương”.

Để cây trồng thích nghi với điều kiện đất pha cát, khí hậu khô nóng của Tân Hồng, ông Mai tận dụng nguồn phân bò, phân rơm, đậu phộng sẵn có tại địa phương làm phân hữu cơ cải tạo đất. Theo ông, nguồn phân này giúp đất tơi xốp, nuôi dưỡng cây và góp phần duy trì chất lượng trái.

Khoảng giai đoạn 2021-2022, khi tỉnh Đồng Tháp quan tâm phát triển du lịch, ông Mai được tham gia các lớp tập huấn về làm du lịch, ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tiếp cận khách hàng, chỉnh trang không gian đón khách. Từ một khu vườn dành cho người quen đến chơi, nơi đây dần trở thành điểm tham quan sinh thái.

Du khách trải nghiệm tham quan, ăn uống, tự do chụp cho mình những bức ảnh đẹp và gần gũi với thiên nhiên, hít thở bầu không khí tươi mát, trong lành tại Vườn sinh thái Nam Hương

Vườn sinh thái Nam Hương gìn giữ những nét độc đáo của văn hoá Nam Bộ ngày xưa

Không chỉ người dân trong tỉnh, nhiều du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận và cả nước ngoài cũng tìm về Tân Hồng để trải nghiệm. Chị Trần Minh hà đến từ TP.HCM cho biết chị biết đến khu vườn qua mạng xã hội, tò mò vì thông tin vú sữa và dừa có thể ăn cả vỏ nên sắp xếp chuyến đi cuối tuần. “Lần đầu tôi được ăn vú sữa gần như không có mủ và có thể cắn cả vỏ. Không gian vườn rộng, nhiều cây lạ nên đi một vòng là thấy thích”, chị chia sẻ.

Những ngày Tết, du khách tìm đến không chỉ để thưởng thức vú sữa ăn được cả vỏ mà còn để trải nghiệm không gian xanh giữa vùng biên giới. Dưới tán cây rợp mát của hơn 80 loại trái, khu vườn ở Tân Hồng mang đến một lựa chọn nhẹ nhàng cho chuyến du xuân đầu năm.