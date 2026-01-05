Du lịch Đồng Tháp sôi động dịp Tết Dương lịch 2026, đón hơn 1,4 triệu lượt khách 05/01/2026 17:43

Ngày 5-1-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Tại phường Sa Đéc, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 với quy mô lớn, gồm nhiều không gian trưng bày hoa – kiểng, triển lãm sản phẩm OCOP, phố ẩm thực, show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”, liên hoan đèn lồng nghệ thuật.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội khinh khí cầu tại Quảng trường Sa Đéc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Festival đã thu hút khoảng 590.000 lượt khách.

Tại phường Cao Lãnh, các điểm du lịch cộng đồng và khu vui chơi giải trí đã thu hút hơn 10.000 lượt khách. Riêng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề, hoạt động thư pháp và các chương trình trải nghiệm, ghi nhận hơn 6.800 lượt khách tham quan.

Lễ hội khinh khí cầu tại Quảng trường Sa Đéc, Đồng Tháp được xem là điểm nhấn thu hút hàng chục ngàn du khách khắp nơi đổ về

Hoạt động du lịch tại cù lao Thới Sơn diễn ra sôi nổi với các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng như tham quan miệt vườn, trải nghiệm sông nước, nghe đờn ca tài tử và thưởng thức ẩm thực địa phương. Trong dịp này, Thới Sơn đón hơn 17.300 lượt khách, trong đó có hơn 8.500 lượt khách quốc tế.

Tại phường Đạo Thạnh, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao được tổ chức như hội thi trang trí không gian chụp hình, giải Việt dã Ấp Bắc lần thứ 41, chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026”, không gian trưng bày cá cảnh, hoa lan, bonsai và các hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu nhi.

Khu di tích Gò Tháp tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều với nhiều hoạt động trưng bày, giao lưu đờn ca tài tử, chương trình nghệ thuật và chợ quê, phục vụ khoảng 740.000 lượt khách. Khu di tích Xẻo Quýt cũng tổ chức triển lãm ảnh và các hoạt động tham quan, trải nghiệm, thu hút hơn 5.300 lượt khách.

Du khách thích thú trải nghiệm tại làng hoa Sa Đéc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1-1 đến 4-1), toàn tỉnh đón khoảng 1.418.000 lượt khách du lịch, trong đó có 15.800 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 716 tỉ đồng. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt từ 75% đến 80%, riêng các khu vực Sa Đéc và Cao Lãnh đạt 100% trong những ngày cao điểm.

Hoạt động du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, trật tự, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển du lịch của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026.