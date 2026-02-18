Người dân, du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng

(PLO)- Sáng mùng Hai Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân, du khách tại Đà Nẵng đổ về ngôi chùa lớn nhất TP để bái Phật, thưởng ngoạn cảnh sắc xuân.
Sáng 18-2 (mùng Hai Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), dòng người vẫn ùn ùn đổ về chùa Linh Ứng Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà. Đây là một trong ba ngôi chùa tại Đà Nẵng cùng mang tên Linh Ứng và là ngôi chùa lớn nhất TP.
Tuyến đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà ken đặc xe ô tô, bãi xe máy, bên trong sân chùa cũng gần hết chỗ. Ảnh: TẤN VIỆT
Hàng vạn người đã đổ về chùa Linh Ứng trong cả ngày mùng Một và sáng mùng Hai Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để bái Phật, nguyện cầu bình an cho gia đình. Ảnh: TẤN VIỆT
Người dân, du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng thường chọn chùa Linh Ứng để cầu an đầu năm. Ảnh: TẤN VIỆT
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt đón hàng triệu du khách tham quan mỗi năm. Ảnh: TẤN VIỆT
Người dân, du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc xuân nơi cổng chùa. Ảnh: TẤN VIỆT
Nổi bật ở ngôi chùa này là tượng Phật Bà Quan Âm cao 67m. Tượng được đặt trên đài sen có đường kính 35m. Bên trong tượng có 17 tầng, mỗi tầng thờ 21 bức tượng Phật. Ảnh: TẤN VIỆT