Đà Nẵng chi gần 8 tỉ đồng mỗi năm cho các giải báo chí 12/02/2026 10:50

(PLO)- HĐND TP Đà Nẵng thông qua nghị quyết về mức chi tổ chức các giải báo chí hàng năm là gần 8 tỉ đồng/năm.

Ngày 12-2, HĐND TP Đà Nẵng cho biết đã thông qua nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức giải báo chí TP, giải báo chí chuyên đề và các giải tuyên truyền trên địa bàn TP.

Nghị quyết mới quy định cụ thể nội dung chi và mức chi đối với tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải; chi thù lao cho ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo và tổ giúp việc.

Đồng thời chi thưởng khuyến khích đối với các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí về Đà Nẵng đoạt giải báo chí quốc gia và các giải báo chí do các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức. Ngoài ra còn có một số khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức giải.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tổng kinh phí thực hiện nghị quyết từ năm 2026 là gần 8 tỉ đồng mỗi năm. Trong đó, tổng chi cho các giải thưởng khoảng 4,79 tỉ đồng.

Cụ thể, giải báo chí TP tổ chức một giải mỗi năm với tổng chi giải thưởng 940 triệu đồng. Giải báo chí chuyên đề tổ chức 10 giải mỗi năm, mỗi giải khen thưởng 260 triệu đồng, tổng chi 2,6 tỉ đồng.

Giải tuyên truyền tổ chức 10 giải mỗi năm, mỗi giải khen thưởng 125 triệu đồng, tổng chi 1,25 tỉ đồng. Còn lại 3,15 tỉ đồng chi cho công tác tổ chức các giải.

Theo UBND TP Đà Nẵng, những năm qua, tỉnh Quảng Nam cũ và TP Đà Nẵng cũ thường xuyên tổ chức các giải báo chí, tuyên truyền.

Qua đó đã động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, người làm báo và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; đóng góp quan trọng vào công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc tổ chức các giải báo chí luôn được quan tâm định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác tổ chức các giải báo chí, tuyên truyền có lúc, có nơi vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, nghị quyết mới sẽ khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước đối với các hoạt động này.