60 hành khách bị trễ tàu hỏa vì kẹt xe, phải mua lại vé mới 07/02/2026 11:29

(PLO)- Để tránh bị trễ tàu do kẹt xe, hành khách cần chủ động di chuyển sớm ra ga trước 30 phút giờ tàu chạy.

Ngày 7-2, chia sẻ với PV, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết qua theo dõi 3 ngày vận tải Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM, số lượng hành khách đến ga bị chậm tàu tương đối nhiều. Đơn cử như ngày hôm qua (ngày 6-2) có khoảng 60 hành khách bị chậm tàu.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách ra ga 30 phút trước giờ tàu chạy. Ảnh: MĐ

“Ngành đường sắt đã bố trí các phương án dự phòng để hỗ trợ hành khách, trong đó 44 khách mua lại vé chuyến tàu sau, các hành khách khác tự tìm phương án, không nhờ hỗ trợ mua vé.

Lý do cơ bản dẫn đến việc hành khách đến muộn là do mật độ giao thông những ngày này tăng cao. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên ra ga trước 30 phút giờ tàu chạy để đảm bảo đúng giờ lên tàu. Khi có thông báo mở cửa kiểm soát, hãy lên tàu ngay, không ngồi ở phòng chờ sẽ dễ lỡ tàu.

Các dịp lễ, Tết rất khó để có thể mua vé đi ngay, đặc biệt là những ngày cao điểm như 27, 28 tháng Chạp.

Ngày 7-2 (tức 20 tháng Chạp), ngành đường sắt tiếp tục chuyên chở khoảng 7.000 hành khách về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Ngành đường sắt cũng thông tin, hành khách đi tàu cần chuẩn bị vé và giấy tờ tùy thân bản chính hoặc sử dụng VNeID định danh mức 2 trùng khớp thông tin trên vé, kèm theo giấy tờ để xác minh thuộc đối tượng được ưu đãi giá vé.

Chụp ảnh màn hình vé điện tử hoặc in ra giấy để phòng trường hợp điện thoại mất mạng hoặc hết pin.

Ngành đường sắt đã tăng cường nhân viên hỗ trợ hành khách. Ảnh: MĐ

Nhằm phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt đã chủ động huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo hành trình về quê đoàn viên của bà con được thuận lợi, an toàn và trọn vẹn nhất .

Tại ga Sài Gòn, vận hành vào ngày cao điểm tối đa có tới 38 chuyến tàu đi và về, kết hợp bổ sung 164 toa xe đóng mới hiện đại và tăng cường đội ngũ nhân viên lên gần 500 người để phục vụ chu đáo nhất. Dù các chặng phía Bắc và miền Trung trong những ngày cao điểm (từ 22 đến 28 tháng Chạp) cơ bản đã kín chỗ, ngành vẫn đang nỗ lực nối thêm toa và tăng chuyến để hỗ trợ thêm hành khách.

Song song đó, các ga địa phương như ga Biên Hòa, Dĩ An cũng được xây mới hoặc cải tạo đồng bộ với hệ thống điều hòa mát lạnh và ghế ngồi mới, mang lại không gian chờ thoải mái cho hành khách.