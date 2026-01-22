Tàu chạy cao điểm Tết đã hết vé dù mức giá tăng 5-10% 22/01/2026 13:45

(PLO)- Vé tàu Tết trên tuyến TP.HCM đi Hà Nội vào các ngày cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2026 đã bán hết.

Ngày 22-1, Công ty Vận tải đường sắt cho biết đến thời điểm hiện tại đã bán ra khoảng 248.000 vé tàu Tết. Trong đó, vé tàu vào các ngày cao điểm gần như không còn.

Cụ thể, chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trong khoảng từ ngày 7 đến 14-2 (tức 20 đến 27 tháng Chạp), đã bán hết. Các ngày cao điểm sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TP.HCM từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng cũng không còn vé.

Tuy nhiên, trước Tết, các ngày từ 7-2 trở về trước và các ngày 15, 16-2 (tức 28, 29 tháng Chạp) vẫn còn vé đi hầu hết các ga. Đáng chú ý, trong khoảng từ 10 đến 14-2 (23 đến 27 tháng Chạp), vẫn còn khá nhiều vé đi các tuyến ngắn như Phan Thiết, Nha Trang.

Sau Tết, vé tàu chiều Hà Nội - TP.HCM từ ngày 24-2 đến ngày 8-3 (tức mùng 8 đến 20 tháng Giêng) vẫn còn nhiều, hành khách có thể mua vé đi tất cả các ga.

Hành khách đi tàu dịp Tết. Ảnh: V.LONG

Theo ghi nhận, giá vé tàu Tết năm nay tăng so với năm trước. Chặng TP.HCM - Hà Nội, vé giường nằm khoang 4 giường bán trước Tết dao động từ trên 3 triệu đến khoảng 3,6 triệu đồng/vé/chiều, gần tương đương vé máy bay. Riêng vé VIP, khoang chỉ có hai giường, giá trên 7 triệu đồng/vé/chiều, đắt gần gấp đôi vé máy bay.

Ở chiều ngược lại, chặng Hà Nội - TP.HCM dịp trước Tết có mức giá “mềm” hơn. Vé giường nằm phổ biến từ khoảng 1,6 triệu đến 2 triệu đồng/vé, tùy loại tàu và thời điểm đi lại.

Theo Tổng công ty Vận tải đường sắt, giá vé tàu Tết Nguyên đán 2026 tăng bình quân từ 5-10%. Nguyên nhân do chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng. Bên cạnh đó, ngành đường sắt đã hoán cải, cải tạo hơn 100 toa xe để nâng chất lượng phục vụ hành khách trong dịp Tết.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, từ ngày 14 đến 22-2, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách khu đoạn. Các chuyến tàu này tập trung trên các tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội đi Vinh và Lào Cai, cung ứng thêm khoảng 7.300 vé.

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Đà Nẵng chạy thêm tàu SE17 xuất phát ga Hà Nội lúc 20 giờ 25 ngày 13-2 và tàu SE18 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 18 giờ 50 ngày 14-2. Tuyến Hà Nội – Lào Cai chạy thêm tàu SP1 xuất phát Hà Nội lúc 21giờ 35 các ngày 17, 18 và 19-2; tàu SP2 xuất phát ga Lào Cai lúc 20 giờ 55 ngày 20-2.

Trên tuyến Hà Nội - Vinh, ngành đường sắt chạy thêm nhiều chuyến như tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 22 giờ 55 các ngày 14, 15 và 17-2; tàu SE35 xuất phát Hà Nội lúc 13 giờ 30 ngày 15-2. Ở chiều ngược lại, các tàu NA8, NA6, NA4 và một số tàu SE khác cũng được tăng cường trong khoảng từ 18 đến 22-2.

Hiện vé tàu Tết được mở bán trên tất cả các kênh của ngành đường sắt. Hành khách có thể mua vé qua các website chính thức như dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn; qua các ứng dụng ví điện tử và cổng thanh toán như VnPay, Momo, ShopeePay, ZaloPay, Payoo, ViettelPay; ứng dụng ngân hàng hoặc mua trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý của đường sắt.