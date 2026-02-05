Đi tàu hỏa dịp Tết Nguyên đán 2026 cần lưu ý các quy định về giấy tờ, thú cưng 05/02/2026 09:12

(PLO)- Ngành đường sắt thông báo các chuyến tàu hỏa dịp Tết Nguyên đán 2026 đều xuất phát đúng giờ, do đó hành khách phải có mặt tại ga trước giờ tàu chạy 30 phút.

Theo ngành đường sắt, đường sá ngày cận Tết thường xuyên ùn ứ, để đảm bảo lên tàu đúng giờ, hành khách cần đi sớm để tránh kẹt xe.

“Tàu sẽ xuất phát rất đúng giờ, vì vậy hành khách cần đến ga sớm hơn giờ khởi hành ít nhất 30 phút. Khi có thông báo mở cửa kiểm soát, hãy lên tàu ngay, đừng ngồi ở phòng chờ sẽ rất dễ lỡ tàu”- ngành đường sắt thông báo.

Đường sắt lưu ý hành khách thời gian di chuyển ra ga tàu dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: TN

Ngành đường sắt cũng thông tin, hành khách đi tàu cần chuẩn bị vé và giấy tờ tùy thân bản chính hoặc sử dụng VNeID định danh mức 2 trùng khớp thông tin trên vé, kèm theo giấy tờ để xác minh thuộc đối tượng giảm giá.

Chụp ảnh màn hình vé điện tử hoặc in ra giấy để phòng trường hợp điện thoại mất mạng hoặc hết pin.

Mỗi vé hành khách được mang tối đa 20kg hành lý xách tay. Hành khách được mang theo chó, mèo, chim cảnh (loại nhỏ dưới 7kg bao gồm cả lồng và không làm ảnh hưởng đến hành khách khác). Tuy nhiên, hãy chuẩn bị lồng, rọ mõm và dụng cụ vệ sinh khi mang theo thú cưng, tiếp viên trên tàu sẽ hướng dẫn vị trí để thú cưng trên toa, không được mang thú cưng vào trong buồng khách hay vị trí trong toa ghế ngồi.

Ngành đường sắt sẽ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của hành khách khi vào cửa soát vé. Ảnh: TN

Nhân viên nhà ga sẽ hỗ trợ các trường hợp người tàn tật, người già, phụ nữ có thai hoặc có con nhỏ lên tàu.

Để mua vé tàu hỏa, hành khách có thể liên hệ các nhà ga, đại lý bán vé tàu hỏa của đường sắt; Mua online tại website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn; vetauonline.vn; Trên các ứng dụng, ví điện tử: VnPay, Momo, ShopeePay, Zalopay, Payoo, ViettelPay... và trên ứng dụng các ngân hàng; Gọi tổng đài bán vé và CSKH: 1900.0109 (ga Hà Nội), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng), 1900.1520 (ga Sài Gòn).