'Đường lên phía trước' lan tỏa niềm tin son sắt vào con đường cách mạng của Đảng 03/02/2026 22:13

(PLO)- Chương trình nghệ thuật chính luận Đường lên phía trước truyền thông điệp về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tối 3-2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Đường lên phía trước.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới kể từ sau Đại hội VI của Đảng; đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Mở đầu chương trình là tiết mục tranh cát “Những mốc son lịch sử trên chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” và mashup “Lá cờ Đảng – Đảng là cuộc sống của tôi – Đảng cho ta một mùa xuân. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Tham dự chương trình có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm.

Chương trình Đường lên phía trước được dàn dựng công phu theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

Chương trình được xây dựng theo kết cấu ba phần, tạo nên mạch tự sự xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Đồng thời thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, các ca sĩ Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Đào Mác, Thu Hằng, Quán quân Ca sĩ Nhí Toàn quốc Dương Đức Hải, cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Selena.

Đường lên phía trước” được dàn dựng công phu theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Sự tham gia của đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp đã tạo nên lực lượng biểu diễn đông đảo, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dàn dựng những tác phẩm có quy mô lớn, giàu tính sử thi và chiều sâu tư tưởng.

Qua chương trình, thông điệp về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng được lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.