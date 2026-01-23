Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật đặc biệt ‘Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng’ 23/01/2026 20:00

Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật đặc biệt ‘Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng’

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23-1 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa văn hóa - chính trị sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group tham gia đồng hành tổ chức và tài trợ.