Chuỗi chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng 20/01/2026 11:37

(PLO)- Chuỗi chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ VH-TT&DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo tổ chức chuỗi các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp trên phạm vi cả nước.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện niềm tin, tình cảm, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật đa dạng về loại hình, giàu giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, chuỗi hoạt động góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong toàn xã hội, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ảnh: TT

Đồng thời, các chương trình còn lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.

Chuỗi chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Đại hội XIV được tổ chức với nhiều loại hình phong phú như ca múa nhạc, giao hưởng, kịch nói, xiếc, múa rối, nghệ thuật đương đại.

Các chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại, phản ánh sinh động chặng đường Cách mạng vẻ vang của Đảng, những thành tựu to lớn của đất nước, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, ý chí tự cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, vai trò của văn hóa, văn nghệ trong công tác tư tưởng tiếp tục được phát huy, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ trình diễn chương trình nghệ thuật Việt Nam Tỏa Sáng vào ngày 15-1-2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mang đến chương trình Khát vọng mùa Xuân lúc 20 giờ ngày 17-1-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng vở kịch Trái tim người dẫn đường, biểu diễn vào 9 giờ các ngày 6 và 7-1-2026 tại trụ sở nhà hát trên phố Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà hát Kịch Việt Nam mang đến chương trình Bác Hồ – một tình yêu bao la. Ảnh: TT

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin theo Đảng vào 20 giờ ngày 10-1-2026 tại số 16 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động với chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân biểu diễn lúc 20 giờ ngày 11-1-2026 và vở diễn Trần Nhân Tông biểu diễn lúc 20 giờ ngày 18-1-2026 tại Rạp Xiếc Trung ương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà hát Múa rối Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật Cảm xúc Long Thành vào 20 giờ các ngày 27 và 28-12-2025 tại trụ sở trên đường Trường Chinh, Hà Nội.

Nhà hát Kịch Việt Nam mang đến chương trình Bác Hồ – một tình yêu bao la vào ngày 25-12-2025 tại Hội trường A, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, đồng thời biểu diễn vở Điều còn lại vào các ngày 10 và 24-1-2026 tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng vở Bắc Lệ đền thiêng, biểu diễn ngày 17-1-2026 và vở Mặt trời đêm thế kỷ, biểu diễn ngày 24-1-2026 tại Nhà hát Kim Mã, Hà Nội.

Chuỗi chương trình nghệ thuật có sự tham gia của đông đảo Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cùng các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VH-TT&DL.

Chương trình của Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam. Ảnh: TT

Các chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng từ ý tưởng, kịch bản đến âm thanh, ánh sáng, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và công nghệ hiện đại, với nhiều tiết mục, vở diễn ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và con người Việt Nam, phục vụ miễn phí cho công chúng.

Chuỗi chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa, góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và khí thế mới của đất nước, tự tin, tự cường bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.