Tuần phim chào mừng Đại hội XIV của Đảng được tổ chức theo phương thức mới 15/01/2026 16:27

(PLO)- Theo Ban Tổ chức, Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chào mừng Đại hội XIV của Đảng được tổ chức theo hướng đổi mới.

Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06-01-1946 – 06-01-2026) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuần phim được triển khai theo Quyết định số 47/QĐ-BVHTTDL ngày 9-1-2025 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, với sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị điện ảnh trong và ngoài công lập, nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên – dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là hoạt động văn hóa – điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đồng thời góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Phim Tử chiến trên không và Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối được chiếu trong Tuần phim.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có chất lượng nghệ thuật, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, Tuần phim lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động lịch sử, đời sống xã hội và truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 17-1-2026 tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm tỉnh Bắc Ninh. Hai tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong lễ khai mạc là phim tài liệu Người giữ hồn di sản và phim truyện Thanh âm vượt đại dương.

Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của Tuần phim năm nay là phương thức tổ chức theo hướng đổi mới, trong đó các bộ phim phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh đều là những tác phẩm từng đạt giải Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, có sức lan tỏa xã hội, được khán giả đón nhận và bảo đảm giá trị nghệ thuật, tư tưởng.

Chương trình phim chiếu trong Tuần phim tại Bắc Ninh bao gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá, phim hoạt hình: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng.

Trong khuôn khổ Tuần phim, đại diện các đoàn làm phim, đạo diễn và nghệ sĩ điện ảnh sẽ tham dự lễ khai mạc, giao lưu với khán giả, qua đó góp phần lan tỏa giá trị của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong đời sống xã hội.

Bên cạnh các suất chiếu tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở VH-TT, Sở VH-TT&DL và hệ thống các đơn vị điện ảnh trên cả nước tổ chức phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ nhân dân, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động.

Tuần phim được tổ chức từ ngày 17 đến 23-1-2026.