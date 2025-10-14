Phim 'Mưa đỏ' sẽ chiếu miễn phí tại Hội chợ Mùa thu 2025 14/10/2025 18:42

(PLO)- Người dân đến tham quan Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ có cơ hội mua sắm, mà còn được thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như trình diễn áo dài, xem phim "Mưa Đỏ" miễn phí...

Đó là thông tin được ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL phát biểu tại họp công bố thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025, tổ chức chiều 14-10.

Nói thêm, ông Phong cho biết, tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025, Bộ VH,TT&DL chủ trì, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ từ các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thông qua phân khu “Tinh hoa văn hoá Việt và điểm hẹn giao thương”.

Tại phân khu này sẽ có gian hàng hóa về điện ảnh giới thiệu nhiều bộ phim điện ảnh theo khung giờ. Và khi người dân đến tham quan gian hàng sẽ được xác nhận bằng một vòng đeo tay và có thể di chuyển đến phòng xem phim miễn phí.

"Hiện phim Mưa đỏ đã dừng chiếu trên tất cả các rạp. Nên nếu khán giả yêu thích phim Mưa đỏ có thể đến hội chợ để trải nghiệm, xem phim miễn phí và nhận nhiều quà tặng, voucher khác", ông Phong nói và cho biết, thời gian tới Ban tổ chức sẽ có lịch chi tiết từng show để thông tin tới người dân.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL phát biểu tại họp công bố thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: M.T

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, người tham gia hội chợ lần này không chỉ có cơ hội mua sắm hàng hóa mà còn có thể thưởng thức văn hóa, nghệ thuật.

Việc tham gia bằng các sản phẩm cụ thể của ngành công nghiệp văn hóa góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào đời sống kinh tế, qua đó thể hiện rõ mối liên kết giữa văn hóa và thương mại.