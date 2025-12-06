TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong, người nghèo 06/12/2025 15:37

(PLO)- TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong, trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi chưa có BHYT cư trú hợp pháp tại TP và một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, trước khi sáp nhập, ba địa phương có mức hỗ trợ BHYT khác nhau cho nhóm yếu thế, dao động 70%-100%.

Cụ thể, tại TP.HCM (cũ), đã triển khai chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho bệnh nhân phong của Khu điều trị phong Bến Sắn, trẻ em mồ côi, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ các chương trình an sinh đang được thành phố thực hiện. Mỗi năm có 131.188 người được hỗ trợ, với kinh phí 133.442.872.800 đồng, góp phần tăng độ bao phủ BHYT và nâng cao mức thụ hưởng của các nhóm yếu thế trên địa bàn thành phố.

Tại tỉnh Bình Dương (cũ): Chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các nhóm được hỗ trợ gồm: trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ khi người còn lại không đủ khả năng nuôi dưỡng; người thường xuyên ốm đau, mất khả năng lao động thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nhìn mức độ nhẹ; trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; trẻ em bị khủng hoảng tâm lý; bà mẹ đơn thân đang chờ sinh hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nhưng không đủ điều kiện sống tại cộng đồng và được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số tại xã khu vực I; người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá ba tháng nhưng chưa có việc làm mới (thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng); và người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ.

Mỗi năm, Bình Dương có 23.324 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 23,6 tỉ đồng.

Còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính sách hỗ trợ BHYT được triển khai trong chương trình giảm nghèo bền vững. Mỗi năm, địa phương hỗ trợ trung bình 15.889 người, với tổng kinh phí khoảng 17,82 tỉ đồng.

Nhân viên phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hết hạn cho bệnh nhân. Ảnh: DI LINH

Sau sáp nhập, TP.HCM cần thống nhất chính sách hỗ trợ BHYT để bảo đảm công bằng an sinh giữa các khu vực và tránh chồng chéo trong thực hiện. Chính sách mới được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa quy định cũ, đồng thời mỗi người chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất nếu thuộc nhiều diện.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ BHYT còn góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2026 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT và đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân.

Trên cơ sở đó, UBND TP đề xuất tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng mức hỗ trợ đối với một số nhóm.



Đáng chú ý, những người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất tăng mức hỗ trợ từ 70% lên 100%.

Theo đó, toàn bộ các nhóm thụ hưởng sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định, gồm người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng.

Ngoài ra, còn có người từ 60 đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập dưới chuẩn nghèo đa chiều và chưa hưởng chính sách BHYT khác; trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi chưa có BHYT và cư trú hợp pháp tại TP.HCM; người mắc bệnh hiểm nghèo chưa được hỗ trợ; người khuyết tật nhìn mức độ nhẹ cũng được hỗ trợ 100% BHYT.

Được biết, tổng kinh phí dự kiến triển khai trong năm 2026 khoảng 358 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cho biết Sở Y tế TP.HCM sẽ ngừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm từng được thụ hưởng tại các địa phương trước khi sáp nhập, do không còn phù hợp thực tế.

Cụ thể, nhóm bà mẹ đơn thân trong thời gian chờ sinh hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập được xác định không còn phát sinh trên thực tế, đồng thời đây là nhóm cần hỗ trợ khẩn cấp ngắn hạn chứ không phải đối tượng có hoàn cảnh khó khăn kéo dài.

Nhóm người cao tuổi 70-79 tuổi, người dân tộc thiểu số và người lao động thất nghiệp quá ba tháng cũng không tiếp tục được đưa vào diện hỗ trợ. Người cao tuổi đã được bao phủ bởi các chính sách hiện hành ở cả cấp địa phương và trung ương; người từ 75 tuổi trở lên được hỗ trợ BHYT.

Đối với nhóm người dân tộc thiểu số, tiêu chí phân loại vùng đặc thù không còn áp dụng sau sáp nhập.

Riêng nhóm lao động thất nghiệp, chính sách cũ xuất phát từ giai đoạn thị trường lao động chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.



Tuy nhiên, hiện nay sản xuất đã ổn định nên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, thất nghiệp là người lao động chủ động tìm việc khác, không phải đóng bảo hiểm xã hội.



Dự kiến, HĐND TP sẽ thông qua chính sách tại kỳ họp cuối năm 2025.