Xem xét mở rộng đối tượng trẻ em được hưởng bảo hiểm y tế 19/11/2025 16:21

(PLO)- TP.HCM đang dự thảo nghị quyết mở rộng đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế, đảm bảo trẻ em từ 6-16 tuổi chưa hưởng chính sách và nhóm người khuyết tật nhẹ được chăm lo đầy đủ.

Ngày 19-11, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội nghị giao ban mạng lưới công tác trẻ em năm 2025 (trước sáp nhập).

Tại đây, các đại biểu nghe báo cáo tình hình trẻ em trên địa bàn và thảo luận những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tính, nguyên Phó Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH cũ), cho biết hiện trẻ đi học phổ thông đã được hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất bốn nhóm trẻ dưới 16 tuổi chưa được hưởng đầy đủ chính sách này, gồm: Trẻ tại cơ sở hỗ trợ công lập, ngoài công lập, trẻ dân tộc thiểu số và trẻ không đi học...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HN

Do đó, ông Tính đề xuất xem xét điều chỉnh độ tuổi hoặc quy định chính sách để các nhóm trẻ trên cũng được hưởng bảo hiểm y tế.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết TP đang xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm hỗ trợ thêm các nhóm đối tượng chưa được hưởng chính sách.

Dự thảo có tổng cộng tám nhóm đối tượng được xem xét hỗ trợ. Trong đó, các hộ nghèo, cận nghèo chưa thụ hưởng chính sách của Nhà nước; người cao tuổi từ 60 đến 65 thuộc diện hộ nghèo và các nhóm khó khăn khác.

Đối với trẻ em từ 6 đến 16 tuổi chưa được hưởng bất kỳ chính sách bảo hiểm nào, dự thảo nghị quyết cũng tiếp tục xem xét triển khai hỗ trợ. Ngoài ra, các đối tượng khuyết tật nhẹ...cũng sẽ được hỗ trợ 100% bảo hiểm theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Ông Tuân cho biết các nội dung trên mới ở giai đoạn dự thảo và sẽ được hoàn thiện trước khi trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp cuối năm.

Bên cạnh các ý kiến về bảo trợ trẻ em, các đại biểu thảo luận về khó khăn trong quản lý, phối hợp giữa cơ sở với sở, ngành để nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Chị Nguyễn Thuận An, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Tân Sơn Nhất cho biết, trước khi sáp nhập, công tác trẻ em được các sở, ngành quan tâm và hoàn thành tốt.

Cán bộ trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên tp nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 24/24. Ảnh: TL

Sau sáp nhập, việc quản lý liên quan nhiều lĩnh vực, các phường, xã phải phối hợp trực tiếp với nhiều sở ban, ngành khác nhau. Mỗi ngày, phòng phải xử lý 50-60 văn bản liên quan công tác trẻ em để đảm bảo quản lý đồng bộ nhưng địa phương thiếu nguồn lực và nhân sự tập trung.

Do đó, chị An cho rằng cần bố trí thêm cán bộ chuyên trách để thực hiện đồng bộ để triển khai tốt công tác trẻ em tại cơ sở.