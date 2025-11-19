Học sinh TP.HCM đã mua BHYT được hoàn tiền thế nào? 19/11/2025 11:01

(PLO)- HĐND TP.HCM vừa thông qua chính sách hỗ trợ BHYT cho học sinh, các trường đã thu tiền BHYT để cấp thẻ cho năm 2026 sẽ hoàn trả số tiền này.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về hỗ trợ BHYT cho học sinh trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, Nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh.

Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Như vậy, sẽ có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với học sinh chưa có thẻ BHYT đến 31-12-2025, trường cần lập danh sách gửi cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho các em trước ngày 30-11-2025 để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh.

Căn cứ danh sách học sinh đang theo học tại trường năm học 2025-2026, trường lập danh sách, hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho học sinh gửi đến cơ quan BHXH trước ngày 20-12-2025 để cấp, gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 1-1-2026 cho các em, đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết.

Các đơn vị đã thực hiện thu tiền BHYT của học sinh để cấp thẻ BHYT cho năm 2026 thì hoàn trả lại số tiền đã thu.

Trường hợp nếu trường đã tạm chuyển trước tiền tham gia BHYT của học sinh cho năm 2026 đến tài khoản cơ quan BHXH, cần liên hệ BHXH để làm thủ tục hoàn trả số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền, trường hoàn lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

Ngay sau khi HĐND TP.HCM thông qua chính sách trên, Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, đã sớm thông báo hoàn trả khoản tiền BHYT đã thu tới các phụ huynh.

“Hiện đã có Nghị quyết mới quy định miễn thu BHYT đối với học sinh. Tuy nhiên, Nghị quyết được ban hành sau thời điểm nhà trường thông báo và thu các khoản phí tháng 11-2025. Nhiều phụ huynh đã hoàn thành đóng phí tháng 11-2025, trong đó có khoản thu hộ BHYT. Do đó, trường vẫn tiếp tục thu theo thông báo đã ban hành để đảm bảo thống nhất và tránh sai sót trong quản lý. Số tiền BHYT đã thu sẽ được hoàn trả đầy đủ cho phụ huynh trong đợt thu phí tháng 12-2025” - trích thông báo của trường.

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, cũng vừa có thông báo về khoản thu BHYT. Theo đó, căn cứ vào Nghị quyết, trường sẽ không thu tiền BHYT của học sinh năm 2026. Phụ huynh có nhu cầu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu liên hệ phòng y tế để đăng ký, hoàn tất trước ngày 30-11-2025.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết do có nắm thông tin liên quan đến việc TP sẽ hỗ trợ BHYT cho học sinh nên trường đã không tổ chức thu khoản này từ đầu năm học.